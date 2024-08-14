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"الصحة" تعلن تسجيل 2566 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1383 إصابة

فلسطين: 531 إصابة جديدة بـ"كورونا"

تسجيل 260 متعافيًا وحالة وفاة واحدة

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفاة واحدة و531 إصابة جديدة بفيروس كورونا و260 حالة تعافٍ .

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم: نسبة التعافي بلغت 60.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 38.7%، والوفيات 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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فلسطين: 531 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفاة واحدة و531 إصابة جديدة بفيروس كورونا و260 حالة تعافٍ .

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم: نسبة التعافي بلغت 60.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 38.7%، والوفيات 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
05:31 PM

فلسطين: 531 إصابة جديدة بـ"كورونا"

تسجيل 260 متعافيًا وحالة وفاة واحدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفاة واحدة و531 إصابة جديدة بفيروس كورونا و260 حالة تعافٍ .

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم: نسبة التعافي بلغت 60.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 38.7%، والوفيات 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

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