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مانشستر سيتي يحتفظ بالمركز الثاني بعد تغلبه على أستون فيلا

هدفان مقابل هدف ضمن مباريات الجولة 14 لمنافسة الدوري الإنجليزي

فاز فريق مانشستر سيتي اليوم على مضيفه فريق أستون فيلا، بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمنافسة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد سيتي إلى اثنين وثلاثين نقطة في المركز الثاني؛ فيما يظل فريق فيلا في المركز الثالث عشر برصيد ستة عشر نقطة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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مانشستر سيتي يحتفظ بالمركز الثاني بعد تغلبه على أستون فيلا
سبق

فاز فريق مانشستر سيتي اليوم على مضيفه فريق أستون فيلا، بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمنافسة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد سيتي إلى اثنين وثلاثين نقطة في المركز الثاني؛ فيما يظل فريق فيلا في المركز الثالث عشر برصيد ستة عشر نقطة.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
09:19 AM

مانشستر سيتي يحتفظ بالمركز الثاني بعد تغلبه على أستون فيلا

هدفان مقابل هدف ضمن مباريات الجولة 14 لمنافسة الدوري الإنجليزي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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فاز فريق مانشستر سيتي اليوم على مضيفه فريق أستون فيلا، بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمنافسة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد سيتي إلى اثنين وثلاثين نقطة في المركز الثاني؛ فيما يظل فريق فيلا في المركز الثالث عشر برصيد ستة عشر نقطة.

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