النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 174 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 208 خلال الـ24 ساعة الماضية

إشادة أممية بجهود المملكة لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني

بعد توقيع المملكة اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق برنامج عالمي

أشادت وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاتحاد الدولي للاتصالات، بجهود المملكة؛ ممثلة في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الرامية لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني.

جاء ذلك بعد توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الوكالة لإطلاق برنامج عالمي لحماية الأطفال.

وبهذه المناسبة، أشار الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين جاو، إلى أن سلامة الأطفال على الإنترنت أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

وقال إن إطلاق هذا البرنامج سيساهم في الحد من الجرائم التي تستهدف الأطفال على الإنترنت، وسيساهم في توفير الموارد والمهارات اللازمة للأطفال أنفسهم، بالإضافة إلى المدربين والآباء.

وأفاد بأن الاتحاد يقدر جهود المملكة العربية السعودية لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني والمتمثلة في مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحماية الأطفال في العالم السيبراني.

بدورها، قالت مديرة مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد دورين بوغدان مارتن: هذا البرنامج يُعد مَعلمًا بارزًا للتعاون العالمي المتعلق بسلامة الأطفال على الإنترنت، وسيساعد الاتحاد في بناء القدرات، وتزويد جميع الأطراف ذات الصلة بمهارات السلامة الرقمية.

من جانبه، نوّه رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، بتمكين الأطفال وحمايتهم في الفضاء سيبراني، كما أنه يمثل أولوية قصوى لدى سمو ولي العهد؛ حيث أطلق مبادرة عالمية لحماية الأطفال في العالم السيبراني.

وأوضح أن الهيئة عملت جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتصميم هذا البرنامج العالمي الشامل، والذي نتطلع أن يُحدث أثرًا على زيادة التعاون الدولي لتعزيز حماية الأطفال في الفضاء السيبراني.

جدير بالذكر أن إطلاق الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لهذه الشراكة الاستراتيجية؛ يأتي للإسهام في تحقيق أهداف المبادرة التي تبناها سمو ولي العهد، والمعنية بحماية الأطفال في العالم السيبراني والتي تم الإعلان عنها في المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي تم تنظيمه في الرياض في الربع الأول من العام الحالي 2020م.

وكالة الأمم المتحدة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إشادة أممية بجهود المملكة لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني
سبق

أشادت وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاتحاد الدولي للاتصالات، بجهود المملكة؛ ممثلة في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الرامية لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني.

جاء ذلك بعد توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الوكالة لإطلاق برنامج عالمي لحماية الأطفال.

وبهذه المناسبة، أشار الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين جاو، إلى أن سلامة الأطفال على الإنترنت أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

وقال إن إطلاق هذا البرنامج سيساهم في الحد من الجرائم التي تستهدف الأطفال على الإنترنت، وسيساهم في توفير الموارد والمهارات اللازمة للأطفال أنفسهم، بالإضافة إلى المدربين والآباء.

وأفاد بأن الاتحاد يقدر جهود المملكة العربية السعودية لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني والمتمثلة في مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحماية الأطفال في العالم السيبراني.

بدورها، قالت مديرة مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد دورين بوغدان مارتن: هذا البرنامج يُعد مَعلمًا بارزًا للتعاون العالمي المتعلق بسلامة الأطفال على الإنترنت، وسيساعد الاتحاد في بناء القدرات، وتزويد جميع الأطراف ذات الصلة بمهارات السلامة الرقمية.

من جانبه، نوّه رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، بتمكين الأطفال وحمايتهم في الفضاء سيبراني، كما أنه يمثل أولوية قصوى لدى سمو ولي العهد؛ حيث أطلق مبادرة عالمية لحماية الأطفال في العالم السيبراني.

وأوضح أن الهيئة عملت جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتصميم هذا البرنامج العالمي الشامل، والذي نتطلع أن يُحدث أثرًا على زيادة التعاون الدولي لتعزيز حماية الأطفال في الفضاء السيبراني.

جدير بالذكر أن إطلاق الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لهذه الشراكة الاستراتيجية؛ يأتي للإسهام في تحقيق أهداف المبادرة التي تبناها سمو ولي العهد، والمعنية بحماية الأطفال في العالم السيبراني والتي تم الإعلان عنها في المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي تم تنظيمه في الرياض في الربع الأول من العام الحالي 2020م.

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442
03:45 PM

إشادة أممية بجهود المملكة لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني

بعد توقيع المملكة اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق برنامج عالمي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
43

أشادت وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاتحاد الدولي للاتصالات، بجهود المملكة؛ ممثلة في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الرامية لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني.

جاء ذلك بعد توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الوكالة لإطلاق برنامج عالمي لحماية الأطفال.

وبهذه المناسبة، أشار الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين جاو، إلى أن سلامة الأطفال على الإنترنت أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

وقال إن إطلاق هذا البرنامج سيساهم في الحد من الجرائم التي تستهدف الأطفال على الإنترنت، وسيساهم في توفير الموارد والمهارات اللازمة للأطفال أنفسهم، بالإضافة إلى المدربين والآباء.

وأفاد بأن الاتحاد يقدر جهود المملكة العربية السعودية لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني والمتمثلة في مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحماية الأطفال في العالم السيبراني.

بدورها، قالت مديرة مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد دورين بوغدان مارتن: هذا البرنامج يُعد مَعلمًا بارزًا للتعاون العالمي المتعلق بسلامة الأطفال على الإنترنت، وسيساعد الاتحاد في بناء القدرات، وتزويد جميع الأطراف ذات الصلة بمهارات السلامة الرقمية.

من جانبه، نوّه رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، بتمكين الأطفال وحمايتهم في الفضاء سيبراني، كما أنه يمثل أولوية قصوى لدى سمو ولي العهد؛ حيث أطلق مبادرة عالمية لحماية الأطفال في العالم السيبراني.

وأوضح أن الهيئة عملت جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتصميم هذا البرنامج العالمي الشامل، والذي نتطلع أن يُحدث أثرًا على زيادة التعاون الدولي لتعزيز حماية الأطفال في الفضاء السيبراني.

جدير بالذكر أن إطلاق الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لهذه الشراكة الاستراتيجية؛ يأتي للإسهام في تحقيق أهداف المبادرة التي تبناها سمو ولي العهد، والمعنية بحماية الأطفال في العالم السيبراني والتي تم الإعلان عنها في المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي تم تنظيمه في الرياض في الربع الأول من العام الحالي 2020م.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,670
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,610
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,673
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,121

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة