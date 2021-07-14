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"الصحة": تسجيل 1226 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1128 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة

والجهود المبذولة في ظل جائحة كورونا

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي.

واطلع أمير تبوك، خلال اللقاء، على تقرير مفصل عن أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة، وكذلك الجهود المبذولة في ظل جائحة كورونا من خلال مراكز اللقاحات بمدينة تبوك ومحافظات المنطقة, إضافةً إلى إحصائيات عن الجولات التي نفذت من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ونوه إلى دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظمها الله- للقطاع الصحي والرعاية الشاملة خلال جائحة كورونا، لجميع المواطنين والمقيمين.

وأشاد بجهود وزير الصحة والقائمين على المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، مؤكدًا أهمية التقيد والالتزام بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

من جانبه ثمّن الدكتور "الغامدي" الدعم الذي تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة منه، والحثّ المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي.

واطلع أمير تبوك، خلال اللقاء، على تقرير مفصل عن أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة، وكذلك الجهود المبذولة في ظل جائحة كورونا من خلال مراكز اللقاحات بمدينة تبوك ومحافظات المنطقة, إضافةً إلى إحصائيات عن الجولات التي نفذت من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ونوه إلى دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظمها الله- للقطاع الصحي والرعاية الشاملة خلال جائحة كورونا، لجميع المواطنين والمقيمين.

وأشاد بجهود وزير الصحة والقائمين على المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، مؤكدًا أهمية التقيد والالتزام بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

من جانبه ثمّن الدكتور "الغامدي" الدعم الذي تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة منه، والحثّ المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
04:52 PM

أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة

والجهود المبذولة في ظل جائحة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي.

واطلع أمير تبوك، خلال اللقاء، على تقرير مفصل عن أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة، وكذلك الجهود المبذولة في ظل جائحة كورونا من خلال مراكز اللقاحات بمدينة تبوك ومحافظات المنطقة, إضافةً إلى إحصائيات عن الجولات التي نفذت من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ونوه إلى دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظمها الله- للقطاع الصحي والرعاية الشاملة خلال جائحة كورونا، لجميع المواطنين والمقيمين.

وأشاد بجهود وزير الصحة والقائمين على المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، مؤكدًا أهمية التقيد والالتزام بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

من جانبه ثمّن الدكتور "الغامدي" الدعم الذي تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة منه، والحثّ المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.

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