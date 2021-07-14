أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة

والجهود المبذولة في ظل جائحة كورونا

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي.

واطلع أمير تبوك، خلال اللقاء، على تقرير مفصل عن أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة، وكذلك الجهود المبذولة في ظل جائحة كورونا من خلال مراكز اللقاحات بمدينة تبوك ومحافظات المنطقة, إضافةً إلى إحصائيات عن الجولات التي نفذت من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ونوه إلى دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظمها الله- للقطاع الصحي والرعاية الشاملة خلال جائحة كورونا، لجميع المواطنين والمقيمين.

وأشاد بجهود وزير الصحة والقائمين على المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، مؤكدًا أهمية التقيد والالتزام بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

من جانبه ثمّن الدكتور "الغامدي" الدعم الذي تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة منه، والحثّ المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.