النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 4541 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 5212 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الأرصاد": كتلة باردة جديدة ستؤثر على المملكة والبداية غدًا

ستكون مصحوبة بتكوّن الصقيع ورياح سطحية وارتفاع الأمواج

قال المركز الوطني للأرصاد إن كتلة هوائية باردة ستؤثر على بعض مناطق المملكة، اعتبارًا من الغد.

وأضاف المركز: سيصاحب هذه الحالة انخفاض في درجات الحرارة، وتكّون الصقيع.

وأضاف: سيكون هناك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، مع ارتفاع الأمواج، إضافة إلى هطول الأمطار وتساقط الثلوج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": كتلة باردة جديدة ستؤثر على المملكة والبداية غدًا
سبق

قال المركز الوطني للأرصاد إن كتلة هوائية باردة ستؤثر على بعض مناطق المملكة، اعتبارًا من الغد.

وأضاف المركز: سيصاحب هذه الحالة انخفاض في درجات الحرارة، وتكّون الصقيع.

وأضاف: سيكون هناك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، مع ارتفاع الأمواج، إضافة إلى هطول الأمطار وتساقط الثلوج.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
03:40 PM

"الأرصاد": كتلة باردة جديدة ستؤثر على المملكة والبداية غدًا

ستكون مصحوبة بتكوّن الصقيع ورياح سطحية وارتفاع الأمواج

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
466

قال المركز الوطني للأرصاد إن كتلة هوائية باردة ستؤثر على بعض مناطق المملكة، اعتبارًا من الغد.

وأضاف المركز: سيصاحب هذه الحالة انخفاض في درجات الحرارة، وتكّون الصقيع.

وأضاف: سيكون هناك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، مع ارتفاع الأمواج، إضافة إلى هطول الأمطار وتساقط الثلوج.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,902
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,695
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,903
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,759

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة