"الأرصاد": كتلة باردة جديدة ستؤثر على المملكة والبداية غدًا

ستكون مصحوبة بتكوّن الصقيع ورياح سطحية وارتفاع الأمواج

قال المركز الوطني للأرصاد إن كتلة هوائية باردة ستؤثر على بعض مناطق المملكة، اعتبارًا من الغد.

وأضاف المركز: سيصاحب هذه الحالة انخفاض في درجات الحرارة، وتكّون الصقيع.

وأضاف: سيكون هناك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، مع ارتفاع الأمواج، إضافة إلى هطول الأمطار وتساقط الثلوج.