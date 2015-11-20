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"سكني": أكثر من 52 ألف أسرة استفادت من "البناء الذاتي" حتى أكتوبر الماضي

امتدادًا لجهود البرنامج في تنويع الخيارات السكنية والحلول التمويلية

سجلت أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي من مستفيدي برنامج "سكني"، 52.339 أسرة في جميع مدن ومناطق المملكة؛ وذلك من بداية شهر يناير حتى أكتوبر 2021، ضمن أكثر من 175 ألف أسرة أعلن "سكني" عن استفادتها؛ منها 149.619 أسرة سكنت منازلها حتى أكتوبر الماضي.

يأتي ذلك امتدادًا لجهود البرنامج في تنويع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدّمها بالشراكة مع القطاع الخاص؛ لتسهيل تملّك مستفيديه من الأسر السعودية باستحقاق فوري وإجراءات سهلة وميسرة؛ وفقًا لرغباتهم واحتياجاتهم عبر موقعه وتطبيقه للأجهزة الذكية؛ بهدف زيادة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويُشترط للحصول على القرض المدعوم للبناء الذاتي؛ أن يكون المواطن مستحقًا للدعم السكني، ويمتلك أرضًا سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توفر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق، وللاطلاع على جميع التفاصيل حول الاستفادة من خيار البناء الذاتي، يمكن زيارة الرابط: https://sakani.housing.sa/product/SC.

ويوفر برنامج "سكني" خدمات متنوعة لمستفيدي خيار "البناء الذاتي"، تتيح لهم اختيار "التصاميم الهندسية" التنفيذية التي تتميز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية، بالشراكة مع عدد من المكاتب الهندسية الوطنية، لتوفير عدد من التصاميم الهندسية العصرية والمطابقة لكود البناء السعودي، بالإضافة إلى خدمة "المقاول المعتمد"؛ لتسهيل تنفيذ التصاميم الهندسية لمستفيدي "البناء الذاتي"، و"التصميم الداخلي".

ويستعرض موقع وتطبيق "سكني" 107 مشروعات سكنية تحت الإنشاء توفر أكثر من 146 ألف وحدة متنوعة (فلل وشقق وتاون هاوس) بمتوسط أسعار 700 ألف ريال في جميع مدن ومناطق المملكة؛ علاوة على 223 مخططًا سكنيًّا توفر ما يزيد على 180 ألف أرض سكنية في غالبية مدن ومحافظات المملكة، ويمكن معاينتها وإصدار عقودها إلكترونيًّا، كما يقدم "سكني" عددًا من الخدمات السكنية منها إصدار عروض الأسعار للجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، و"السوق العقاري"، والتمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني": أكثر من 52 ألف أسرة استفادت من "البناء الذاتي" حتى أكتوبر الماضي
سبق

سجلت أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي من مستفيدي برنامج "سكني"، 52.339 أسرة في جميع مدن ومناطق المملكة؛ وذلك من بداية شهر يناير حتى أكتوبر 2021، ضمن أكثر من 175 ألف أسرة أعلن "سكني" عن استفادتها؛ منها 149.619 أسرة سكنت منازلها حتى أكتوبر الماضي.

يأتي ذلك امتدادًا لجهود البرنامج في تنويع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدّمها بالشراكة مع القطاع الخاص؛ لتسهيل تملّك مستفيديه من الأسر السعودية باستحقاق فوري وإجراءات سهلة وميسرة؛ وفقًا لرغباتهم واحتياجاتهم عبر موقعه وتطبيقه للأجهزة الذكية؛ بهدف زيادة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويُشترط للحصول على القرض المدعوم للبناء الذاتي؛ أن يكون المواطن مستحقًا للدعم السكني، ويمتلك أرضًا سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توفر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق، وللاطلاع على جميع التفاصيل حول الاستفادة من خيار البناء الذاتي، يمكن زيارة الرابط: https://sakani.housing.sa/product/SC.

ويوفر برنامج "سكني" خدمات متنوعة لمستفيدي خيار "البناء الذاتي"، تتيح لهم اختيار "التصاميم الهندسية" التنفيذية التي تتميز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية، بالشراكة مع عدد من المكاتب الهندسية الوطنية، لتوفير عدد من التصاميم الهندسية العصرية والمطابقة لكود البناء السعودي، بالإضافة إلى خدمة "المقاول المعتمد"؛ لتسهيل تنفيذ التصاميم الهندسية لمستفيدي "البناء الذاتي"، و"التصميم الداخلي".

ويستعرض موقع وتطبيق "سكني" 107 مشروعات سكنية تحت الإنشاء توفر أكثر من 146 ألف وحدة متنوعة (فلل وشقق وتاون هاوس) بمتوسط أسعار 700 ألف ريال في جميع مدن ومناطق المملكة؛ علاوة على 223 مخططًا سكنيًّا توفر ما يزيد على 180 ألف أرض سكنية في غالبية مدن ومحافظات المملكة، ويمكن معاينتها وإصدار عقودها إلكترونيًّا، كما يقدم "سكني" عددًا من الخدمات السكنية منها إصدار عروض الأسعار للجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، و"السوق العقاري"، والتمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
04:21 PM

"سكني": أكثر من 52 ألف أسرة استفادت من "البناء الذاتي" حتى أكتوبر الماضي

امتدادًا لجهود البرنامج في تنويع الخيارات السكنية والحلول التمويلية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي من مستفيدي برنامج "سكني"، 52.339 أسرة في جميع مدن ومناطق المملكة؛ وذلك من بداية شهر يناير حتى أكتوبر 2021، ضمن أكثر من 175 ألف أسرة أعلن "سكني" عن استفادتها؛ منها 149.619 أسرة سكنت منازلها حتى أكتوبر الماضي.

يأتي ذلك امتدادًا لجهود البرنامج في تنويع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدّمها بالشراكة مع القطاع الخاص؛ لتسهيل تملّك مستفيديه من الأسر السعودية باستحقاق فوري وإجراءات سهلة وميسرة؛ وفقًا لرغباتهم واحتياجاتهم عبر موقعه وتطبيقه للأجهزة الذكية؛ بهدف زيادة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويُشترط للحصول على القرض المدعوم للبناء الذاتي؛ أن يكون المواطن مستحقًا للدعم السكني، ويمتلك أرضًا سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توفر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق، وللاطلاع على جميع التفاصيل حول الاستفادة من خيار البناء الذاتي، يمكن زيارة الرابط: https://sakani.housing.sa/product/SC.

ويوفر برنامج "سكني" خدمات متنوعة لمستفيدي خيار "البناء الذاتي"، تتيح لهم اختيار "التصاميم الهندسية" التنفيذية التي تتميز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية، بالشراكة مع عدد من المكاتب الهندسية الوطنية، لتوفير عدد من التصاميم الهندسية العصرية والمطابقة لكود البناء السعودي، بالإضافة إلى خدمة "المقاول المعتمد"؛ لتسهيل تنفيذ التصاميم الهندسية لمستفيدي "البناء الذاتي"، و"التصميم الداخلي".

ويستعرض موقع وتطبيق "سكني" 107 مشروعات سكنية تحت الإنشاء توفر أكثر من 146 ألف وحدة متنوعة (فلل وشقق وتاون هاوس) بمتوسط أسعار 700 ألف ريال في جميع مدن ومناطق المملكة؛ علاوة على 223 مخططًا سكنيًّا توفر ما يزيد على 180 ألف أرض سكنية في غالبية مدن ومحافظات المملكة، ويمكن معاينتها وإصدار عقودها إلكترونيًّا، كما يقدم "سكني" عددًا من الخدمات السكنية منها إصدار عروض الأسعار للجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، و"السوق العقاري"، والتمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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