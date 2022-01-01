النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 846 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 262 حالة

"آل فايع" يوجه بلديات الطائف بمضاعفة الجهود الاحترازية لمواجهة "كورونا"

فرق ميدانية للتأكد من أعمال التطهير والتعقيم والنظافة بجميع الأماكن العامة

استمرارًا للجهود التي تبذلها أمانة محافظة الطائف للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وحفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين، وجّه أمين الطائف بالنيابة المهندس حسين آل فايع، اليوم، جميع البلديات والإدارات المعنية بضرورة تكثيف جهودها الرقابية بالمراكز والمجمعات التجارية؛ للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأوضحت "الأمانة" في بيانٍ لـ"سبق" أن المهندس آل فايع وجه بمضاعفة أداء وأعداد الفرق الميدانية وتكثيف الجولات الرقابية، وأعمال التطهير والتعقيم والنظافة في جميع الأماكن العامة، كما شدد على أن تلك الأعمال تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة.

ودعت أمانة الطائف جميع المنشآت إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة؛ مثل: إلزام جميع العاملين بارتداء الكمامات الطبية، وتعقيم وتطهير عربات التسوق والأرضيات والأسطح، بالإضافة إلى توفير المعقمات الطبية عند مداخل مراكز البيع، وكذلك قياس درجة الحرارة لكافة العاملين والمتسوقين بهدف التصدي للفيروس ومنع انتشاره؛ حفاظًا على الصحة العامة، كما دعت الأمانة الجميع لضرورة التعاون بالإبلاغ عن المخالفات عبر رقم البلاغات البلدية الموحد 940.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"آل فايع" يوجه بلديات الطائف بمضاعفة الجهود الاحترازية لمواجهة "كورونا"
سبق

استمرارًا للجهود التي تبذلها أمانة محافظة الطائف للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وحفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين، وجّه أمين الطائف بالنيابة المهندس حسين آل فايع، اليوم، جميع البلديات والإدارات المعنية بضرورة تكثيف جهودها الرقابية بالمراكز والمجمعات التجارية؛ للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأوضحت "الأمانة" في بيانٍ لـ"سبق" أن المهندس آل فايع وجه بمضاعفة أداء وأعداد الفرق الميدانية وتكثيف الجولات الرقابية، وأعمال التطهير والتعقيم والنظافة في جميع الأماكن العامة، كما شدد على أن تلك الأعمال تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة.

ودعت أمانة الطائف جميع المنشآت إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة؛ مثل: إلزام جميع العاملين بارتداء الكمامات الطبية، وتعقيم وتطهير عربات التسوق والأرضيات والأسطح، بالإضافة إلى توفير المعقمات الطبية عند مداخل مراكز البيع، وكذلك قياس درجة الحرارة لكافة العاملين والمتسوقين بهدف التصدي للفيروس ومنع انتشاره؛ حفاظًا على الصحة العامة، كما دعت الأمانة الجميع لضرورة التعاون بالإبلاغ عن المخالفات عبر رقم البلاغات البلدية الموحد 940.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
10:46 AM

"آل فايع" يوجه بلديات الطائف بمضاعفة الجهود الاحترازية لمواجهة "كورونا"

فرق ميدانية للتأكد من أعمال التطهير والتعقيم والنظافة بجميع الأماكن العامة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
1,172

استمرارًا للجهود التي تبذلها أمانة محافظة الطائف للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وحفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين، وجّه أمين الطائف بالنيابة المهندس حسين آل فايع، اليوم، جميع البلديات والإدارات المعنية بضرورة تكثيف جهودها الرقابية بالمراكز والمجمعات التجارية؛ للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأوضحت "الأمانة" في بيانٍ لـ"سبق" أن المهندس آل فايع وجه بمضاعفة أداء وأعداد الفرق الميدانية وتكثيف الجولات الرقابية، وأعمال التطهير والتعقيم والنظافة في جميع الأماكن العامة، كما شدد على أن تلك الأعمال تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة.

ودعت أمانة الطائف جميع المنشآت إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة؛ مثل: إلزام جميع العاملين بارتداء الكمامات الطبية، وتعقيم وتطهير عربات التسوق والأرضيات والأسطح، بالإضافة إلى توفير المعقمات الطبية عند مداخل مراكز البيع، وكذلك قياس درجة الحرارة لكافة العاملين والمتسوقين بهدف التصدي للفيروس ومنع انتشاره؛ حفاظًا على الصحة العامة، كما دعت الأمانة الجميع لضرورة التعاون بالإبلاغ عن المخالفات عبر رقم البلاغات البلدية الموحد 940.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,081
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,119
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,653
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,550

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة