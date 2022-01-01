"آل فايع" يوجه بلديات الطائف بمضاعفة الجهود الاحترازية لمواجهة "كورونا"

فرق ميدانية للتأكد من أعمال التطهير والتعقيم والنظافة بجميع الأماكن العامة

استمرارًا للجهود التي تبذلها أمانة محافظة الطائف للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وحفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين، وجّه أمين الطائف بالنيابة المهندس حسين آل فايع، اليوم، جميع البلديات والإدارات المعنية بضرورة تكثيف جهودها الرقابية بالمراكز والمجمعات التجارية؛ للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.



وأوضحت "الأمانة" في بيانٍ لـ"سبق" أن المهندس آل فايع وجه بمضاعفة أداء وأعداد الفرق الميدانية وتكثيف الجولات الرقابية، وأعمال التطهير والتعقيم والنظافة في جميع الأماكن العامة، كما شدد على أن تلك الأعمال تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة.



ودعت أمانة الطائف جميع المنشآت إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة؛ مثل: إلزام جميع العاملين بارتداء الكمامات الطبية، وتعقيم وتطهير عربات التسوق والأرضيات والأسطح، بالإضافة إلى توفير المعقمات الطبية عند مداخل مراكز البيع، وكذلك قياس درجة الحرارة لكافة العاملين والمتسوقين بهدف التصدي للفيروس ومنع انتشاره؛ حفاظًا على الصحة العامة، كما دعت الأمانة الجميع لضرورة التعاون بالإبلاغ عن المخالفات عبر رقم البلاغات البلدية الموحد 940.