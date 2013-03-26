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"التعاون الإسلامي" تندد بتصعيد "الحوثي" ومحاولة استهداف جامعتي نجران وجازان والمدنيين بخميس مشيط

"العثيمين" نوه باحترافية قوات التحالف ويقظتها في اعتراض وتدمير 7 طائرات مسيرة مفخخة

ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة في بيان اليوم، بالتصعيد العدائي لميليشيا الحوثي الإرهابية بالطائرات المسيرة المفخخة ومحاولة استهداف جامعتي جازان ونجران والمدنيين والمنشآت المدنية والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية.

وأشاد الأمين العام بيقظة واحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير سبع طائرات مسيرة مفخخة كانت تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط ونجران وجازان.

منظمة التعاون الإسلامي ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي" تندد بتصعيد "الحوثي" ومحاولة استهداف جامعتي نجران وجازان والمدنيين بخميس مشيط
سبق

ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة في بيان اليوم، بالتصعيد العدائي لميليشيا الحوثي الإرهابية بالطائرات المسيرة المفخخة ومحاولة استهداف جامعتي جازان ونجران والمدنيين والمنشآت المدنية والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية.

وأشاد الأمين العام بيقظة واحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير سبع طائرات مسيرة مفخخة كانت تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط ونجران وجازان.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
12:51 AM

"التعاون الإسلامي" تندد بتصعيد "الحوثي" ومحاولة استهداف جامعتي نجران وجازان والمدنيين بخميس مشيط

"العثيمين" نوه باحترافية قوات التحالف ويقظتها في اعتراض وتدمير 7 طائرات مسيرة مفخخة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة في بيان اليوم، بالتصعيد العدائي لميليشيا الحوثي الإرهابية بالطائرات المسيرة المفخخة ومحاولة استهداف جامعتي جازان ونجران والمدنيين والمنشآت المدنية والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية.

وأشاد الأمين العام بيقظة واحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير سبع طائرات مسيرة مفخخة كانت تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط ونجران وجازان.

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