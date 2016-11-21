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الليث.. خيرية "بني يزيد" تفتتح محطة تحلية المياه لسقيا مستفيديها ..الأحد المقبل

تبلغ طاقتها الإنتاجية 250 طناً وتشتمل على 6 منافذ لتعبئة جوالين الماء

تفتتح جمعية البر الخيرية ببني يزيد بمحافظة الليث، يوم الأحد المقبل؛ محطة تحلية المياه الخيرية على شرف محافظ محافظة الليث؛ والتي تقدّم خدماتها لمركز بني يزيد و القرى المجاورة، بواقع ١٠ آلاف نسمة.

وصرح رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز بني يزيد بالليث نايف بن عايد اليزيدي: أن المحطة الخيرية تقع على الطريق العام، وتبلغ طاقتها الإنتاجية ٢٥٠ طناً بما يعادل ٢٠ وايتاً يومياً وتشتمل على ٦ منافذ لتعبئة جوالين الماء بدعم من أوقاف الماجد الخيرية.

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع الجمعية الإستراتيجية والتى تسعى إلى تحقيق الأثر الاجتماعي الدائم.

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الليث.. خيرية "بني يزيد" تفتتح محطة تحلية المياه لسقيا مستفيديها ..الأحد المقبل
سبق

تفتتح جمعية البر الخيرية ببني يزيد بمحافظة الليث، يوم الأحد المقبل؛ محطة تحلية المياه الخيرية على شرف محافظ محافظة الليث؛ والتي تقدّم خدماتها لمركز بني يزيد و القرى المجاورة، بواقع ١٠ آلاف نسمة.

وصرح رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز بني يزيد بالليث نايف بن عايد اليزيدي: أن المحطة الخيرية تقع على الطريق العام، وتبلغ طاقتها الإنتاجية ٢٥٠ طناً بما يعادل ٢٠ وايتاً يومياً وتشتمل على ٦ منافذ لتعبئة جوالين الماء بدعم من أوقاف الماجد الخيرية.

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع الجمعية الإستراتيجية والتى تسعى إلى تحقيق الأثر الاجتماعي الدائم.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
10:15 PM

الليث.. خيرية "بني يزيد" تفتتح محطة تحلية المياه لسقيا مستفيديها ..الأحد المقبل

تبلغ طاقتها الإنتاجية 250 طناً وتشتمل على 6 منافذ لتعبئة جوالين الماء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
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تفتتح جمعية البر الخيرية ببني يزيد بمحافظة الليث، يوم الأحد المقبل؛ محطة تحلية المياه الخيرية على شرف محافظ محافظة الليث؛ والتي تقدّم خدماتها لمركز بني يزيد و القرى المجاورة، بواقع ١٠ آلاف نسمة.

وصرح رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز بني يزيد بالليث نايف بن عايد اليزيدي: أن المحطة الخيرية تقع على الطريق العام، وتبلغ طاقتها الإنتاجية ٢٥٠ طناً بما يعادل ٢٠ وايتاً يومياً وتشتمل على ٦ منافذ لتعبئة جوالين الماء بدعم من أوقاف الماجد الخيرية.

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع الجمعية الإستراتيجية والتى تسعى إلى تحقيق الأثر الاجتماعي الدائم.

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12,721
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