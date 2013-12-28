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11 منطقة بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وضباب وتدنٍ في مدى الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات .. وتستمر بعض الحالات حتى التاسعة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والرياض وحائل وجازان والقصيم والحدود الشمالية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والجوف والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الحدود الشمالية أنها تشهد أمطارًا وضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة الجوف أمطارًا وضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة باستمرار عوالق ترابية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحناكية والعيص والمدينة المنورة وبدر وخيبر ووادي الفرع ، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الاثنين.

وأصدر المركز تنبيهين للمنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا وضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الِأفقية، وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والأحساء والخبر والدمام والعديد والجبيل والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة العويقلية أضم والطائف والعرضيات وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

ونبه المركز منطقة الباحة بأنها ضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة الحجرة والعقيق والقرى والمخواة وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد عسير أيضًا ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وكذلك تشهد القصيم أمطارًا وضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد جازان ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبو عريش والحرث والدائر والريث والطوال والعارضة وصامطا وصبيا وفيفا وهروب وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أمطارًا وضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة السليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

تشهد منطقة الرياض أيضًا أمطارًا وضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأفلاج والخرج والدرعية والدلم والزلفي والعاصمة الرياض والقويعية والغاط والمجمعة والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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11 منطقة بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وضباب وتدنٍ في مدى الرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والرياض وحائل وجازان والقصيم والحدود الشمالية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والجوف والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الحدود الشمالية أنها تشهد أمطارًا وضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة الجوف أمطارًا وضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة باستمرار عوالق ترابية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحناكية والعيص والمدينة المنورة وبدر وخيبر ووادي الفرع ، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الاثنين.

وأصدر المركز تنبيهين للمنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا وضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الِأفقية، وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والأحساء والخبر والدمام والعديد والجبيل والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة العويقلية أضم والطائف والعرضيات وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

ونبه المركز منطقة الباحة بأنها ضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة الحجرة والعقيق والقرى والمخواة وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد عسير أيضًا ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وكذلك تشهد القصيم أمطارًا وضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد جازان ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبو عريش والحرث والدائر والريث والطوال والعارضة وصامطا وصبيا وفيفا وهروب وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أمطارًا وضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة السليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

تشهد منطقة الرياض أيضًا أمطارًا وضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأفلاج والخرج والدرعية والدلم والزلفي والعاصمة الرياض والقويعية والغاط والمجمعة والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
01:41 AM

11 منطقة بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وضباب وتدنٍ في مدى الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات .. وتستمر بعض الحالات حتى التاسعة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والرياض وحائل وجازان والقصيم والحدود الشمالية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والجوف والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الحدود الشمالية أنها تشهد أمطارًا وضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة الجوف أمطارًا وضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة باستمرار عوالق ترابية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحناكية والعيص والمدينة المنورة وبدر وخيبر ووادي الفرع ، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الاثنين.

وأصدر المركز تنبيهين للمنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا وضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الِأفقية، وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والأحساء والخبر والدمام والعديد والجبيل والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة العويقلية أضم والطائف والعرضيات وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

ونبه المركز منطقة الباحة بأنها ضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة الحجرة والعقيق والقرى والمخواة وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد عسير أيضًا ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وكذلك تشهد القصيم أمطارًا وضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد جازان ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبو عريش والحرث والدائر والريث والطوال والعارضة وصامطا وصبيا وفيفا وهروب وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أمطارًا وضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة السليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

تشهد منطقة الرياض أيضًا أمطارًا وضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأفلاج والخرج والدرعية والدلم والزلفي والعاصمة الرياض والقويعية والغاط والمجمعة والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

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