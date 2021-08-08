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محلات الأفلاج تقدم خصومات للطلاب والطالبات المحصنين

لتحفيزهم بسرعة إكمال أخذ جرعتي لقاح كورونا قبل انطلاقة الدراسة

أعلنت عدد من المحلات التجارية في الأفلاج، عن تقديم خصومات للطلاب والطالبات المحصنين.

وأكدت المحلات أن إطلاقها المبادرة بتقديم الخصومات؛ يأتي لتحفيز الطلاب والطالبات بسرعة المبادرة بإكمال أخذ جرعتي لقاح كورونا، قبل انطلاقة الدراسة وإكمال نسبة التحصين 100٪ بين طلاب الفئة العمرية (12- 18)، وقبل عودة الطلبة لمقاعد الدراسة وضمان عودة آمنة لأبنائنا الطلاب.

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محلات الأفلاج تقدم خصومات للطلاب والطالبات المحصنين
سبق

أعلنت عدد من المحلات التجارية في الأفلاج، عن تقديم خصومات للطلاب والطالبات المحصنين.

وأكدت المحلات أن إطلاقها المبادرة بتقديم الخصومات؛ يأتي لتحفيز الطلاب والطالبات بسرعة المبادرة بإكمال أخذ جرعتي لقاح كورونا، قبل انطلاقة الدراسة وإكمال نسبة التحصين 100٪ بين طلاب الفئة العمرية (12- 18)، وقبل عودة الطلبة لمقاعد الدراسة وضمان عودة آمنة لأبنائنا الطلاب.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
10:36 AM

محلات الأفلاج تقدم خصومات للطلاب والطالبات المحصنين

لتحفيزهم بسرعة إكمال أخذ جرعتي لقاح كورونا قبل انطلاقة الدراسة

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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941

أعلنت عدد من المحلات التجارية في الأفلاج، عن تقديم خصومات للطلاب والطالبات المحصنين.

وأكدت المحلات أن إطلاقها المبادرة بتقديم الخصومات؛ يأتي لتحفيز الطلاب والطالبات بسرعة المبادرة بإكمال أخذ جرعتي لقاح كورونا، قبل انطلاقة الدراسة وإكمال نسبة التحصين 100٪ بين طلاب الفئة العمرية (12- 18)، وقبل عودة الطلبة لمقاعد الدراسة وضمان عودة آمنة لأبنائنا الطلاب.

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