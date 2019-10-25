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الملك على رأس المشاركين.. كم دولة تأكد حضورها افتراضياً بـ "G20 روما"؟

ظروف صحية واقتصادية حرجة نتيجة الجائحة قادت فيها السعودية القمة السابقة

بات في حكم المؤكّد مشاركة 5 دول افتراضياً في قمة قادة مجموعة العشرين التي ستُعقد في مدينة روما بالجمهورية الإيطالية نهاية أكتوبر الجاري.

وإضافة إلى المملكة؛ فإنه يشارك عددٌ من قادة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين افتراضياً في هذه القمة، مثل قادة دول: روسيا والصين واليابان والمكسيك؛ نظراً لظروف الجائحة.

وكانت المملكة قد قادت أعمال القمة خلال العام 2020 الذي شهد العالم خلاله ظروفاً صحية واقتصادية حرجة، وأسهمت في قيادة جهود التعافي العالمي من تداعيات هذه الجائحة.

يُشار إلى أن الديوان الملكي أعلن أمس، أنه تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من دولة رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية السيد ماريو دراجي؛ لحضور قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة روما بالجمهورية الإيطالية خلال المدة 24 – 25 / 3 / 1443هـ ؛الموافق 30 – 31 / 10 / 2021م، فقد تقرر أن يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفد المملكة في أعمال القمة، وأن يشارك -حفظه الله- من خلال الاتصال المرئي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الملك على رأس المشاركين.. كم دولة تأكد حضورها افتراضياً بـ "G20 روما"؟
سبق

بات في حكم المؤكّد مشاركة 5 دول افتراضياً في قمة قادة مجموعة العشرين التي ستُعقد في مدينة روما بالجمهورية الإيطالية نهاية أكتوبر الجاري.

وإضافة إلى المملكة؛ فإنه يشارك عددٌ من قادة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين افتراضياً في هذه القمة، مثل قادة دول: روسيا والصين واليابان والمكسيك؛ نظراً لظروف الجائحة.

وكانت المملكة قد قادت أعمال القمة خلال العام 2020 الذي شهد العالم خلاله ظروفاً صحية واقتصادية حرجة، وأسهمت في قيادة جهود التعافي العالمي من تداعيات هذه الجائحة.

يُشار إلى أن الديوان الملكي أعلن أمس، أنه تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من دولة رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية السيد ماريو دراجي؛ لحضور قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة روما بالجمهورية الإيطالية خلال المدة 24 – 25 / 3 / 1443هـ ؛الموافق 30 – 31 / 10 / 2021م، فقد تقرر أن يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفد المملكة في أعمال القمة، وأن يشارك -حفظه الله- من خلال الاتصال المرئي.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
09:57 AM

الملك على رأس المشاركين.. كم دولة تأكد حضورها افتراضياً بـ "G20 روما"؟

ظروف صحية واقتصادية حرجة نتيجة الجائحة قادت فيها السعودية القمة السابقة

A A A
عيسى الحربي - الرياض
1
1,013

بات في حكم المؤكّد مشاركة 5 دول افتراضياً في قمة قادة مجموعة العشرين التي ستُعقد في مدينة روما بالجمهورية الإيطالية نهاية أكتوبر الجاري.

وإضافة إلى المملكة؛ فإنه يشارك عددٌ من قادة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين افتراضياً في هذه القمة، مثل قادة دول: روسيا والصين واليابان والمكسيك؛ نظراً لظروف الجائحة.

وكانت المملكة قد قادت أعمال القمة خلال العام 2020 الذي شهد العالم خلاله ظروفاً صحية واقتصادية حرجة، وأسهمت في قيادة جهود التعافي العالمي من تداعيات هذه الجائحة.

يُشار إلى أن الديوان الملكي أعلن أمس، أنه تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من دولة رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية السيد ماريو دراجي؛ لحضور قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة روما بالجمهورية الإيطالية خلال المدة 24 – 25 / 3 / 1443هـ ؛الموافق 30 – 31 / 10 / 2021م، فقد تقرر أن يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفد المملكة في أعمال القمة، وأن يشارك -حفظه الله- من خلال الاتصال المرئي.

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