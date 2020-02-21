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المدينة المنورة.. القبض على شخص دهَس مواطنًا وأطلق النار على رجال الأمن

تحصَّن داخل منزله بحي طيبة.. إصابة 3 من الشرطة ونقلهم للمستشفى

أعلنت شرطة منطقة المدينة المنورة، القبض على الشخص الذي قام بإطلاق النار على سيارة من نوع "أنوفا" ظهر اليوم، وأصابها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، ثم فر من الموقع.

وقالت: بمتابعة الجاني من قِبَل دوريات الأمن، تحصّن داخل منزله بحي طيبة، وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن؛ مما اقتضى مداهمته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وقد نتج عن ذلك إصابة 3 من رجال الأمن وتم نقلهم للمستشفى.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأنه عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الجمعة الموافق 27/ 6/ 1441هـ باشرت دوريات الأمن بلاغًا عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من نوع "أنوفا" وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، والفرار من الموقع.. وبمتابعة الجاني من قِبَل دوريات الأمن تحصّن داخل منزله بحي طيبة وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن؛ مما اقتضى مداهمته.. وتم -بتوفيق الله- القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وقد نتج عن ذلك إصابة ثلاثة من رجال الأمن وتم نقلهم للمستشفى، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معه للوقوف على دوافعه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

شرطة منطقة المدينة المنورة المدينة المنورة إطلاق النار رجال أمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة المنورة.. القبض على شخص دهَس مواطنًا وأطلق النار على رجال الأمن
سبق

أعلنت شرطة منطقة المدينة المنورة، القبض على الشخص الذي قام بإطلاق النار على سيارة من نوع "أنوفا" ظهر اليوم، وأصابها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، ثم فر من الموقع.

وقالت: بمتابعة الجاني من قِبَل دوريات الأمن، تحصّن داخل منزله بحي طيبة، وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن؛ مما اقتضى مداهمته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وقد نتج عن ذلك إصابة 3 من رجال الأمن وتم نقلهم للمستشفى.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأنه عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الجمعة الموافق 27/ 6/ 1441هـ باشرت دوريات الأمن بلاغًا عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من نوع "أنوفا" وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، والفرار من الموقع.. وبمتابعة الجاني من قِبَل دوريات الأمن تحصّن داخل منزله بحي طيبة وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن؛ مما اقتضى مداهمته.. وتم -بتوفيق الله- القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وقد نتج عن ذلك إصابة ثلاثة من رجال الأمن وتم نقلهم للمستشفى، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معه للوقوف على دوافعه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
04:55 PM
اخر تعديل
21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
07:27 PM

المدينة المنورة.. القبض على شخص دهَس مواطنًا وأطلق النار على رجال الأمن

تحصَّن داخل منزله بحي طيبة.. إصابة 3 من الشرطة ونقلهم للمستشفى

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
18
41,408

أعلنت شرطة منطقة المدينة المنورة، القبض على الشخص الذي قام بإطلاق النار على سيارة من نوع "أنوفا" ظهر اليوم، وأصابها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، ثم فر من الموقع.

وقالت: بمتابعة الجاني من قِبَل دوريات الأمن، تحصّن داخل منزله بحي طيبة، وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن؛ مما اقتضى مداهمته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وقد نتج عن ذلك إصابة 3 من رجال الأمن وتم نقلهم للمستشفى.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأنه عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الجمعة الموافق 27/ 6/ 1441هـ باشرت دوريات الأمن بلاغًا عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من نوع "أنوفا" وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، والفرار من الموقع.. وبمتابعة الجاني من قِبَل دوريات الأمن تحصّن داخل منزله بحي طيبة وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن؛ مما اقتضى مداهمته.. وتم -بتوفيق الله- القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وقد نتج عن ذلك إصابة ثلاثة من رجال الأمن وتم نقلهم للمستشفى، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معه للوقوف على دوافعه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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