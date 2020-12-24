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60 مريضًا يستفيدون من البرنامج.. وتحقيق نقلة خلال أزمة كورونا

الغسيل البريتوني بتخصصي الطائف.. الأول على مستوى "الصحة"

أفاد رئيس قسم الكلى بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف أحمد الزايدي، أن الشركة المشرفة والمشغلة لبرامج الغسيل البريتوني بوزارة الصحة منحت قسم الكلى في برنامج الغسيل البريتوني جائزة المركز الأول كأفضل البرامج في تخصص الغسيل البريتوني على مستوى مستشفيات ومراكز الكلى بالمملكة.

وأشار "الزايدي" إلى أن ذلك الإنجاز تحقق وفق معايير شملت جودة الخدمات المقدمة وكفاءة الكوادر العاملة والنشاط والبرامج المتميزة المقدمة بالقسم، إضافة لعدد المرضى الذين تقدم لهم الرعاية الطبية.

وقال: المرضى المسجلون في برنامج الغسيل البريتوني بالقسم يبلغ عددهم 40 مريضًا حاليًّا، والرقم يرتفع في بعض الشهور ليصل إلى ما يزيد على 60 مريضًا.

وأضاف: يعتبر الغسيل البريتوني أحد الطرق المهمة لمعالجة الفشل الكلوي النهائي وكفاءته تماثل كفاءة الغسيل الدموي.

وأردف: خلال أزمة جائحة كورونا استفدنا بتنفيذ مبادرات نوعية كان أهمها الغسيل البريتوني المنزلي الذي هدف لتقليل المخاطر والعدوى على المريض عند زيارته للمستشفى؛ حيث حقق نجاحًا كبيرًا ومتميزًا من خلال توفير الجهد وتكبد عناء مراجعة المستشفى.

وأكد "الزايدي" أن قسم الكلى يضم أقسامًا تخصصية من الغسيل الدموي والغسيل البريتوني، وكذلك الأقسام المساندة التي تقدم خدماتها لمرضى الكلى، موضحًا أن القسم مُعترف به من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في الزمالة لأمراض الكلى للكبار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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60 مريضًا يستفيدون من البرنامج.. وتحقيق نقلة خلال أزمة كورونا
سبق

أفاد رئيس قسم الكلى بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف أحمد الزايدي، أن الشركة المشرفة والمشغلة لبرامج الغسيل البريتوني بوزارة الصحة منحت قسم الكلى في برنامج الغسيل البريتوني جائزة المركز الأول كأفضل البرامج في تخصص الغسيل البريتوني على مستوى مستشفيات ومراكز الكلى بالمملكة.

وأشار "الزايدي" إلى أن ذلك الإنجاز تحقق وفق معايير شملت جودة الخدمات المقدمة وكفاءة الكوادر العاملة والنشاط والبرامج المتميزة المقدمة بالقسم، إضافة لعدد المرضى الذين تقدم لهم الرعاية الطبية.

وقال: المرضى المسجلون في برنامج الغسيل البريتوني بالقسم يبلغ عددهم 40 مريضًا حاليًّا، والرقم يرتفع في بعض الشهور ليصل إلى ما يزيد على 60 مريضًا.

وأضاف: يعتبر الغسيل البريتوني أحد الطرق المهمة لمعالجة الفشل الكلوي النهائي وكفاءته تماثل كفاءة الغسيل الدموي.

وأردف: خلال أزمة جائحة كورونا استفدنا بتنفيذ مبادرات نوعية كان أهمها الغسيل البريتوني المنزلي الذي هدف لتقليل المخاطر والعدوى على المريض عند زيارته للمستشفى؛ حيث حقق نجاحًا كبيرًا ومتميزًا من خلال توفير الجهد وتكبد عناء مراجعة المستشفى.

وأكد "الزايدي" أن قسم الكلى يضم أقسامًا تخصصية من الغسيل الدموي والغسيل البريتوني، وكذلك الأقسام المساندة التي تقدم خدماتها لمرضى الكلى، موضحًا أن القسم مُعترف به من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في الزمالة لأمراض الكلى للكبار.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
05:34 PM

60 مريضًا يستفيدون من البرنامج.. وتحقيق نقلة خلال أزمة كورونا

الغسيل البريتوني بتخصصي الطائف.. الأول على مستوى "الصحة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد رئيس قسم الكلى بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف أحمد الزايدي، أن الشركة المشرفة والمشغلة لبرامج الغسيل البريتوني بوزارة الصحة منحت قسم الكلى في برنامج الغسيل البريتوني جائزة المركز الأول كأفضل البرامج في تخصص الغسيل البريتوني على مستوى مستشفيات ومراكز الكلى بالمملكة.

وأشار "الزايدي" إلى أن ذلك الإنجاز تحقق وفق معايير شملت جودة الخدمات المقدمة وكفاءة الكوادر العاملة والنشاط والبرامج المتميزة المقدمة بالقسم، إضافة لعدد المرضى الذين تقدم لهم الرعاية الطبية.

وقال: المرضى المسجلون في برنامج الغسيل البريتوني بالقسم يبلغ عددهم 40 مريضًا حاليًّا، والرقم يرتفع في بعض الشهور ليصل إلى ما يزيد على 60 مريضًا.

وأضاف: يعتبر الغسيل البريتوني أحد الطرق المهمة لمعالجة الفشل الكلوي النهائي وكفاءته تماثل كفاءة الغسيل الدموي.

وأردف: خلال أزمة جائحة كورونا استفدنا بتنفيذ مبادرات نوعية كان أهمها الغسيل البريتوني المنزلي الذي هدف لتقليل المخاطر والعدوى على المريض عند زيارته للمستشفى؛ حيث حقق نجاحًا كبيرًا ومتميزًا من خلال توفير الجهد وتكبد عناء مراجعة المستشفى.

وأكد "الزايدي" أن قسم الكلى يضم أقسامًا تخصصية من الغسيل الدموي والغسيل البريتوني، وكذلك الأقسام المساندة التي تقدم خدماتها لمرضى الكلى، موضحًا أن القسم مُعترف به من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في الزمالة لأمراض الكلى للكبار.

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