ترأس وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الاجتماع الوزاري الـ23 لدول منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك+). واتفقت أوبك+ خلال الاجتماع على الإبقاء في السياسة الإنتاجية السابقة المقدرة بـ 400 ألف برميل في يناير القادم.

أوبك+ تتفق على الإبقاء في السياسة الإنتاجية السابقة المقدرة بـ 400 ألف برميل في يناير صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-02 ترأس وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الاجتماع الوزاري الـ23 لدول منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك+).

واتفقت أوبك+ خلال الاجتماع على الإبقاء في السياسة الإنتاجية السابقة المقدرة بـ 400 ألف برميل في يناير القادم.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443 05:24 PM

أوبك+ تتفق على الإبقاء في السياسة الإنتاجية السابقة المقدرة بـ 400 ألف برميل في يناير في الاجتماع الوزاري برئاسة وزيرالطاقة السعودي





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ترأس وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الاجتماع الوزاري الـ23 لدول منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك+).

واتفقت أوبك+ خلال الاجتماع على الإبقاء في السياسة الإنتاجية السابقة المقدرة بـ 400 ألف برميل في يناير القادم.