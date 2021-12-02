ترأس وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الاجتماع الوزاري الـ23 لدول منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك+).
واتفقت أوبك+ خلال الاجتماع على الإبقاء في السياسة الإنتاجية السابقة المقدرة بـ 400 ألف برميل في يناير القادم.
أوبك+ تتفق على الإبقاء في السياسة الإنتاجية السابقة المقدرة بـ 400 ألف برميل في يناير
في الاجتماع الوزاري برئاسة وزيرالطاقة السعودي
ترأس وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الاجتماع الوزاري الـ23 لدول منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك+).
واتفقت أوبك+ خلال الاجتماع على الإبقاء في السياسة الإنتاجية السابقة المقدرة بـ 400 ألف برميل في يناير القادم.
ترأس وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الاجتماع الوزاري الـ23 لدول منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك+).
أوبك+ تتفق على الإبقاء في السياسة الإنتاجية السابقة المقدرة بـ 400 ألف برميل في يناير
في الاجتماع الوزاري برئاسة وزيرالطاقة السعودي
ترأس وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الاجتماع الوزاري الـ23 لدول منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك+).
واتفقت أوبك+ خلال الاجتماع على الإبقاء في السياسة الإنتاجية السابقة المقدرة بـ 400 ألف برميل في يناير القادم.