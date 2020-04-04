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إصابة أول وزير سياحة عربي بفيروس كورونا.. هنا التفاصيل

يعالج في باريس ويتماثل للشفاء

كتب في حسابه الشخصي بموقع "تويتر" وبلهجته المحلية "نحبكم تعرفوا إلى حتى واحد ما هو في مأمن من فيروس Covid-19''.

إنه وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي؛ الذي حذّر على صفحته على "فيسبوك" الجميع ويدعو فيها إلى الحذر من فيروس كورونا.

كما أعلن وزير النقل والنائب في البرلمان هشام بن أحمد؛ في تدوينة نشرها على حسابه بصفحته الرسمية على "فيسبوك"، إصابة وزير السياحة السابق روني الطرابلسي؛ بفيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن الطرابلسي؛ يخضع حالياً للعلاج في مصحة بباريس وهو يتماثل للشفاء، وفق ما ورد في تدوينته.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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إصابة أول وزير سياحة عربي بفيروس كورونا.. هنا التفاصيل
سبق

كتب في حسابه الشخصي بموقع "تويتر" وبلهجته المحلية "نحبكم تعرفوا إلى حتى واحد ما هو في مأمن من فيروس Covid-19''.

إنه وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي؛ الذي حذّر على صفحته على "فيسبوك" الجميع ويدعو فيها إلى الحذر من فيروس كورونا.

كما أعلن وزير النقل والنائب في البرلمان هشام بن أحمد؛ في تدوينة نشرها على حسابه بصفحته الرسمية على "فيسبوك"، إصابة وزير السياحة السابق روني الطرابلسي؛ بفيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن الطرابلسي؛ يخضع حالياً للعلاج في مصحة بباريس وهو يتماثل للشفاء، وفق ما ورد في تدوينته.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
01:40 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
02:07 PM

إصابة أول وزير سياحة عربي بفيروس كورونا.. هنا التفاصيل

يعالج في باريس ويتماثل للشفاء

A A A
خالد خليل - الرياض
2
2,172

كتب في حسابه الشخصي بموقع "تويتر" وبلهجته المحلية "نحبكم تعرفوا إلى حتى واحد ما هو في مأمن من فيروس Covid-19''.

إنه وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي؛ الذي حذّر على صفحته على "فيسبوك" الجميع ويدعو فيها إلى الحذر من فيروس كورونا.

كما أعلن وزير النقل والنائب في البرلمان هشام بن أحمد؛ في تدوينة نشرها على حسابه بصفحته الرسمية على "فيسبوك"، إصابة وزير السياحة السابق روني الطرابلسي؛ بفيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن الطرابلسي؛ يخضع حالياً للعلاج في مصحة بباريس وهو يتماثل للشفاء، وفق ما ورد في تدوينته.

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