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"مرور جدة": إغلاق المخرج المؤدي للصالة الشمالية مع طريق المدينة لمدة شهر

بسبب تنفيذ أعمال المشروع.. ودعا مستخدمي الطريق لاستخدام الطرق البديلة

أعلنت إدارة مرور محافظة جدة، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني، أنه سيتم إغلاق المخرج المؤدي إلى الصالة الشمالية من تقاطعه مع طريق المدينة باتجاه الشمال، ابتداء من تاريخ 1- 11 - 2021 م ولمدة شهر.

وقال حساب المرور على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": سيتم إغلاق المخرج المؤدي إلى الصالة الشمالية من تقاطعه مع طريق المدينة باتجاه الشمال، ابتداء من تاريخ 1- 11- 2021 ولمدة شهر، وذلك لتنفيذ أعمال المشروع، ويهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.

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"مرور جدة": إغلاق المخرج المؤدي للصالة الشمالية مع طريق المدينة لمدة شهر
سبق

أعلنت إدارة مرور محافظة جدة، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني، أنه سيتم إغلاق المخرج المؤدي إلى الصالة الشمالية من تقاطعه مع طريق المدينة باتجاه الشمال، ابتداء من تاريخ 1- 11 - 2021 م ولمدة شهر.

وقال حساب المرور على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": سيتم إغلاق المخرج المؤدي إلى الصالة الشمالية من تقاطعه مع طريق المدينة باتجاه الشمال، ابتداء من تاريخ 1- 11- 2021 ولمدة شهر، وذلك لتنفيذ أعمال المشروع، ويهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
02:38 PM

"مرور جدة": إغلاق المخرج المؤدي للصالة الشمالية مع طريق المدينة لمدة شهر

بسبب تنفيذ أعمال المشروع.. ودعا مستخدمي الطريق لاستخدام الطرق البديلة

A A A
سعود الدعجاني - جدة
0
2,583

أعلنت إدارة مرور محافظة جدة، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني، أنه سيتم إغلاق المخرج المؤدي إلى الصالة الشمالية من تقاطعه مع طريق المدينة باتجاه الشمال، ابتداء من تاريخ 1- 11 - 2021 م ولمدة شهر.

وقال حساب المرور على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": سيتم إغلاق المخرج المؤدي إلى الصالة الشمالية من تقاطعه مع طريق المدينة باتجاه الشمال، ابتداء من تاريخ 1- 11- 2021 ولمدة شهر، وذلك لتنفيذ أعمال المشروع، ويهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.

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142 مليون ..

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