"السديس" يرعى حلقة نقاش "البيانات والذكاء الاصطناعي"

المحاور استعرضت تأثيره بشكل عام على تطوير وتحسين الأداء

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم, في حلقة نقاش "البيانات والذكاء الاصطناعي", التي نظمتها الرئاسة بهدف مناقشة مجالات الذكاء الاصطناعي، ودورها في خدمة زوار الحرمين الشريفين وتحسين تجربتهم، وتقديم خدمات راقية بجودة عالية، وفق منهجية الذكاء الاصطناعي.

واستعرضت الحلقة ماهية الذكاء الاصطناعي ومدى تأثيره بشكل عام على تطوير وتحسين الأداء، وذلك من خلال محور الذكاء الاصطناعي لخدمة الزائر، وقياس رضى الزوار، ومعرفة أبرز المشاكل والعقبات من خلال تنقيب بيانات الإنترنت، وترجمة خطب الحرمين بشكل فوري عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي لعدة لغات، وبناء نظام خبير للإفتاء في نطاق أو نسك معي.

وتناول محور (لخدمة الحرمين في تحسين البيئة) توقع تحركات الزوار في الحرمين الشريفين وتحديد أماكن الازدحام، وفهم طريقة تحركهم، وتقليل المخاطر والتكلفة أثناء الصيانة، وإدارة التلوث الضوضائي بتوقعه ومعرفة أسبابة، وعمل جدولة للمفتشين، ومحور (خدمة المسلمين في القرآن والسنة) بمعرفة قارئ القرآن الكريم من صوته، والمساعدة في قراءة القرآن، ومحور (خدمة الرئاسة العامة في التحول الرقمي) الأرشيف الذكي، وتحسين العمل واستقبال المقترحات والشكاوي.

وأكد "السديس" أن الرئاسة ستواصل تطبيق أرقى وأفضل الإجراءات للمساهمة في تعزيز الذكاء الاصطناعي؛ إسهاماً في تحقيق المتطلبات التنموية الإلكترونية التي تطمح قيادة المملكة إلى تحقيقها في رؤيتها 2030.