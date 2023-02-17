مصادر: محكمة الليث توقف تعويضات مليونية لتداخل صكوك "دولي جدة- جازان"

أشارت إلى أعمال فساد وافتقار لمساح يقوم بمهام التأكد مقابل طلب "النقل" المطابقة

علمت "سبق" من مصادرها الخاصة، أن محكمة محافظة الليث أوقفت تعويضات مليونية تعود لصالح الطريق الدولي "جدة- جازان"؛ وذلك بسبب تداخل الصكوك، بعد أن طلبت وزارة النقل من المحكمة مطابقة بعضاً من الصكوك للتأكد من نظاميتها.

وبحسب المعلومات؛ فإن تعويضات من المالية لصالح الطريق السريع "جدة- جازان" لا تزال موقوفة من محكمة الليث لحين الانتهاء من كل الإجراءات.

وقد نُزعت تلك الأراضي من صكوك لصالح وزارة النقل، إلا أن هناك صكوكاً بعيدة عن الطريق السريع تم سحبها من مواقعها بأعمال فساد للحصول على تعويضات -بحسب المصادر- وعند الإفراغ أتّضح بأنها صكوك لم يسبق أن مرّ بها الطريق القديم قبل أن يتم إنشاء الطريق السريع، ولعدم وجود بها إفراغات للطريق القديم عام ١٤٠٢هـ، حيث تؤكد المصادر بأن الطريق السريع الذي أنشأ حديثاً موازياً للطريق القديم.

ولفتت المصادر إلى أن محكمة الليث أوقفت عدداً من الشيكات حتى يتم تطبيق بعضاً من الصكوك على أرض الواقع برفقة القاضي والمساح، في حين تفتقر المحكمة لمساح يقوم بمهامه؛ للتأكد من تداخل الصكوك على الطريق السريع داخل نطاق المحافظة.