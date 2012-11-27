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شاهد.. الأمطار تهطل على الأفلاج ومراكزها

شهدت محافظة الأفلاج ومراكزها اليوم الجمعة هطول أمطار متوسطة.

وشملت الأمطار التي هطلت على الأفلاج "الهدار والأحمر والغيل والبديع والسيح" وغيرها من مراكز وقرى المحافظة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والأمطار تعاود الهطول بين الحين والآخر.

حالة الطقس أمطار الأرصاد الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. الأمطار تهطل على الأفلاج ومراكزها
سبق

شهدت محافظة الأفلاج ومراكزها اليوم الجمعة هطول أمطار متوسطة.

وشملت الأمطار التي هطلت على الأفلاج "الهدار والأحمر والغيل والبديع والسيح" وغيرها من مراكز وقرى المحافظة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والأمطار تعاود الهطول بين الحين والآخر.

27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
10:15 PM

شاهد.. الأمطار تهطل على الأفلاج ومراكزها

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
0
197

شهدت محافظة الأفلاج ومراكزها اليوم الجمعة هطول أمطار متوسطة.

وشملت الأمطار التي هطلت على الأفلاج "الهدار والأحمر والغيل والبديع والسيح" وغيرها من مراكز وقرى المحافظة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والأمطار تعاود الهطول بين الحين والآخر.

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