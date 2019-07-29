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اتحاد القدم يفتح باب التسجيل في الدورة التدريبية الآسيوية للرخصة "A"

تبدأ في 21 أغسطس المقبل في جدة والرياض

أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، فتح باب التسجيل في الدورة التدريبية الآسيوية للرخصة "A" بعد توفر مقاعد متاحة للتسجيل في الدورتين اللتين سبق الإعلان عنهما مسبقًا؛ حيث سيبدأ الجزء الأول منها في 21 أغسطس المقبل في جدة والرياض، ويستمر التسجيل حتى يوم 31 يوليو الجاري الساعة 11 مساء.

وأكدت اللجنة على أهمية أن يكون المتقدمون قد أمضوا سنة ميلادية كاملة من حصولهم على شهادة الرخصة "B"، بالإضافة إلى تحقيق شروط القبول والمفاضلة والمعلن عنها سابقًا.


وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود اللجنة التطويرية التي تساهم في وضع المستفيدين بشكل مباشر مع آخر المستجدات لتعليم وتطوير المدربين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اتحاد القدم يفتح باب التسجيل في الدورة التدريبية الآسيوية للرخصة "A"
سبق

أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، فتح باب التسجيل في الدورة التدريبية الآسيوية للرخصة "A" بعد توفر مقاعد متاحة للتسجيل في الدورتين اللتين سبق الإعلان عنهما مسبقًا؛ حيث سيبدأ الجزء الأول منها في 21 أغسطس المقبل في جدة والرياض، ويستمر التسجيل حتى يوم 31 يوليو الجاري الساعة 11 مساء.

وأكدت اللجنة على أهمية أن يكون المتقدمون قد أمضوا سنة ميلادية كاملة من حصولهم على شهادة الرخصة "B"، بالإضافة إلى تحقيق شروط القبول والمفاضلة والمعلن عنها سابقًا.


وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود اللجنة التطويرية التي تساهم في وضع المستفيدين بشكل مباشر مع آخر المستجدات لتعليم وتطوير المدربين.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
07:26 PM

اتحاد القدم يفتح باب التسجيل في الدورة التدريبية الآسيوية للرخصة "A"

تبدأ في 21 أغسطس المقبل في جدة والرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، فتح باب التسجيل في الدورة التدريبية الآسيوية للرخصة "A" بعد توفر مقاعد متاحة للتسجيل في الدورتين اللتين سبق الإعلان عنهما مسبقًا؛ حيث سيبدأ الجزء الأول منها في 21 أغسطس المقبل في جدة والرياض، ويستمر التسجيل حتى يوم 31 يوليو الجاري الساعة 11 مساء.

وأكدت اللجنة على أهمية أن يكون المتقدمون قد أمضوا سنة ميلادية كاملة من حصولهم على شهادة الرخصة "B"، بالإضافة إلى تحقيق شروط القبول والمفاضلة والمعلن عنها سابقًا.


وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود اللجنة التطويرية التي تساهم في وضع المستفيدين بشكل مباشر مع آخر المستجدات لتعليم وتطوير المدربين.

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