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الأرصاد: حالة جوية تؤثر على أجواء المملكة نهاية الأسبوع

يصحبها تفاوت في درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر مناطق شمال وغرب ووسط #المملكة نهاية الأسبوع الحالي، ثم شرق وجنوب المملكة برياح مثيرة للأتربة والغبار.

وأضاف المركز اليوم: وقد تتسبب في تكون #عواصف ترابية تؤدي إلى شبه إنعدام في #الرؤية الأفقية ويصحبها تفاوت في درجات #الحرارة ما بين الارتفاع ثم الانخفاض.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد: حالة جوية تؤثر على أجواء المملكة نهاية الأسبوع
سبق

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر مناطق شمال وغرب ووسط #المملكة نهاية الأسبوع الحالي، ثم شرق وجنوب المملكة برياح مثيرة للأتربة والغبار.

وأضاف المركز اليوم: وقد تتسبب في تكون #عواصف ترابية تؤدي إلى شبه إنعدام في #الرؤية الأفقية ويصحبها تفاوت في درجات #الحرارة ما بين الارتفاع ثم الانخفاض.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
03:41 PM

الأرصاد: حالة جوية تؤثر على أجواء المملكة نهاية الأسبوع

يصحبها تفاوت في درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر مناطق شمال وغرب ووسط #المملكة نهاية الأسبوع الحالي، ثم شرق وجنوب المملكة برياح مثيرة للأتربة والغبار.

وأضاف المركز اليوم: وقد تتسبب في تكون #عواصف ترابية تؤدي إلى شبه إنعدام في #الرؤية الأفقية ويصحبها تفاوت في درجات #الحرارة ما بين الارتفاع ثم الانخفاض.

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