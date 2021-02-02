خلال 2020.. أكثر من 500 ألف مستفيد من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية بالشمالية

بينهم 8550 مريض سكري و6500 مريض ضغط ومتابعة 4469 حاملاً

أوضحت صحة الحدود الشمالية أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية بلغ 513 ألف مُراجع ومُراجعة، خلال العام ٢٠٢٠م، من بينهم ٨٥٥٠ مريض سكري، كما بلغ إجمالي عدد مرضى الضغط ٦٥٠٠ مريض .

وأشارت "صحة الشمالية" إلى أن الرعاية الصحية قامت بتقديم خدمات الطفولة، لعدد ٢٥٨٧٠ طفلاً وطفلة، وتم متابعة ٤٤٦٩ حاملاً، فيما تم إجراء ٨٥٤٢٦ فحصاً مخبرياً، كما بلغت نسبة التغطية بالتطعيمات الأساسية ٩٥٪ خلال نفس الفترة.

جدير بالذكر أن صحة الحدود الشمالية يوجد بها ١٠ مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، ٣ للسكري، ٣ للكلى، ٣ للأسنان)، إضافة إلى ١١ مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرّة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل: جراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب، وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، و45 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.