النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلال 2020.. أكثر من 500 ألف مستفيد من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية بالشمالية

بينهم 8550 مريض سكري و6500 مريض ضغط ومتابعة 4469 حاملاً

أوضحت صحة الحدود الشمالية أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية بلغ 513 ألف مُراجع ومُراجعة، خلال العام ٢٠٢٠م، من بينهم ٨٥٥٠ مريض سكري، كما بلغ إجمالي عدد مرضى الضغط ٦٥٠٠ مريض .

وأشارت "صحة الشمالية" إلى أن الرعاية الصحية قامت بتقديم خدمات الطفولة، لعدد ٢٥٨٧٠ طفلاً وطفلة، وتم متابعة ٤٤٦٩ حاملاً، فيما تم إجراء ٨٥٤٢٦ فحصاً مخبرياً، كما بلغت نسبة التغطية بالتطعيمات الأساسية ٩٥٪ خلال نفس الفترة.

جدير بالذكر أن صحة الحدود الشمالية يوجد بها ١٠ مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، ٣ للسكري، ٣ للكلى، ٣ للأسنان)، إضافة إلى ١١ مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرّة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل: جراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب، وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، و45 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

صحة الحدود الشمالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خلال 2020.. أكثر من 500 ألف مستفيد من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية بالشمالية
سبق

أوضحت صحة الحدود الشمالية أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية بلغ 513 ألف مُراجع ومُراجعة، خلال العام ٢٠٢٠م، من بينهم ٨٥٥٠ مريض سكري، كما بلغ إجمالي عدد مرضى الضغط ٦٥٠٠ مريض .

وأشارت "صحة الشمالية" إلى أن الرعاية الصحية قامت بتقديم خدمات الطفولة، لعدد ٢٥٨٧٠ طفلاً وطفلة، وتم متابعة ٤٤٦٩ حاملاً، فيما تم إجراء ٨٥٤٢٦ فحصاً مخبرياً، كما بلغت نسبة التغطية بالتطعيمات الأساسية ٩٥٪ خلال نفس الفترة.

جدير بالذكر أن صحة الحدود الشمالية يوجد بها ١٠ مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، ٣ للسكري، ٣ للكلى، ٣ للأسنان)، إضافة إلى ١١ مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرّة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل: جراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب، وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، و45 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
02:16 PM

خلال 2020.. أكثر من 500 ألف مستفيد من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية بالشمالية

بينهم 8550 مريض سكري و6500 مريض ضغط ومتابعة 4469 حاملاً

A A A
بندر الدغمي - عرعر
0
95

أوضحت صحة الحدود الشمالية أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية بلغ 513 ألف مُراجع ومُراجعة، خلال العام ٢٠٢٠م، من بينهم ٨٥٥٠ مريض سكري، كما بلغ إجمالي عدد مرضى الضغط ٦٥٠٠ مريض .

وأشارت "صحة الشمالية" إلى أن الرعاية الصحية قامت بتقديم خدمات الطفولة، لعدد ٢٥٨٧٠ طفلاً وطفلة، وتم متابعة ٤٤٦٩ حاملاً، فيما تم إجراء ٨٥٤٢٦ فحصاً مخبرياً، كما بلغت نسبة التغطية بالتطعيمات الأساسية ٩٥٪ خلال نفس الفترة.

جدير بالذكر أن صحة الحدود الشمالية يوجد بها ١٠ مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، ٣ للسكري، ٣ للكلى، ٣ للأسنان)، إضافة إلى ١١ مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرّة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل: جراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب، وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، و45 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,752
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,274
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,300
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,147

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة