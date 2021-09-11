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الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

جدّدت تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها لكافة الإجراءات المتخذة

عربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف المدنيين والأعيان المدنية اليوم، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لمدينة خميس مشيط، بطائرة بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثّت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فورياً وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين.
وأكدت أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.


وجدّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشدد البيان على أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة
سبق

عربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف المدنيين والأعيان المدنية اليوم، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لمدينة خميس مشيط، بطائرة بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثّت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فورياً وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين.
وأكدت أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.


وجدّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشدد البيان على أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
05:29 PM

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

جدّدت تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها لكافة الإجراءات المتخذة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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عربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف المدنيين والأعيان المدنية اليوم، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لمدينة خميس مشيط، بطائرة بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثّت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فورياً وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين.
وأكدت أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.


وجدّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشدد البيان على أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

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