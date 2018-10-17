بعد 528 يومًا من استئناف العمل.. هكذا ظهر مشروع مطار جازان اليوم

بدأت أعمال تمهيد المدرجات.. ولم تظهر إنشاءات رغم انقضاء نصف المدة

على الرغم من انقضاء ما يقارب نصف المدة المحددة لإنجاز مشروع مطار جازان الجديد الذي توقف سابقًا لسنوات وتقرر تمديد مدة العمل بالمشروع، إلا أنه بدأ اليوم في أعمال ردميات وتمهيد المدرجات ولم تظهر إنشاءات مرافق المطار التي ينتظر تنفيذها وفقًا للتصاميم المعلنة.

وتفصيلاً، جرى توقيع العقد السابق في 2015 م قبل أن يتوقف عدة أعوام، وتقرر تمديد مدة مشروع مطار جازان الجديد بعدما انتهت المدة دون استكمال الأعمال بالمطار بسبب أعمال التنقيب كما أعلن سابقًا.

ووفقًا للوحة المشروع فإن مدة تمديد عقد المشروع تبدأ من 6 / 5 / 2018 ولمدة 1251 يومًا وقد رصدت الصور وضعه اليوم في ظل الحاجة إلى مطار بدلاً من القديم الذي لم يعد يتواءم مع احتياجات المنطقة وفقًا لما يراه بعض المواطنين.

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في مثل هذا الشهر من عام 2018 إن مشروع المطار الذي سينفذ بموقع السبخة على بعد 30 كيلو مترًا شمال مركز مدينة جازان، يتكون من مبنى صالة كبار الزوار وصالة السفر الرئيسة بطاقة استيعابية تبلغ 3.6 مليون مسافر سنويًا، وبتكلفة إجمالية تزيد على مليارين و500 مليون ريال، ويُقام على مساحة إجمالية تبلغ (57.500) متر مربع.