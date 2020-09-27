النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بهدف إشراك المواطن في تطوير الخدمات.. وزير النقل والخدمات اللوجستية يُطلق تطبيق 938

دشّن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، تطبيق مركز الاتصال الموحد 938، الذي يهدف لاستقبال بلاغات واستفسارات واقتراحات المواطنين، لكل ما يتعلق بوزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للموانئ.

ويتمتع التطبيق بعددٍ من المميزات والخدمات التي تسهّل على مقدم البلاغ متابعة البلاغ، وتسريع عملية إيصال المقترحات والاستفسارات، للعمل على دراستها وتبني المقترحات التي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ويمكن تحميل التطبيق عبر الأجهزة الذكية كافة، وتكمن آلية تقديم البلاغ في تحديد موقع البلاغ، ثم الضغط على إنشاء البلاغ، وبعد ذلك يتم كتابة الوصف وارفاق صورة للبلاغ.

ويأتي هذا التطبيق كوسيلة مهمة وفعالة لتسهيل عملية رفع البلاغات والاستفسارات والمقترحات، مما ينعكس إيجاباً على عملية التطوير التي يعيشها قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وبما يسهم في مواصلة العمل على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن، والارتقاء بالخدمات المقدمة كافة للمستفيدين، حيث تهدف الإستراتيجية لرفع مستوى جودة الطرق للوصول للمركز السادس عالمياً، مع مواصلة خفض الوفيات على الطرق، والحفاظ على ريادة المملكة عالمياً في ترابط شبكة الطرق، كما تتضمن الإستراتيجية عدداً من الطموحات والمستهدفات الكبرى التي سيكون التطبيق داعماً لتحقيقها من خلال إشراك المواطن في عملية الإصلاح والتطوير في منظومة النقل، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بهدف إشراك المواطن في تطوير الخدمات.. وزير النقل والخدمات اللوجستية يُطلق تطبيق 938
سبق

دشّن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، تطبيق مركز الاتصال الموحد 938، الذي يهدف لاستقبال بلاغات واستفسارات واقتراحات المواطنين، لكل ما يتعلق بوزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للموانئ.

ويتمتع التطبيق بعددٍ من المميزات والخدمات التي تسهّل على مقدم البلاغ متابعة البلاغ، وتسريع عملية إيصال المقترحات والاستفسارات، للعمل على دراستها وتبني المقترحات التي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ويمكن تحميل التطبيق عبر الأجهزة الذكية كافة، وتكمن آلية تقديم البلاغ في تحديد موقع البلاغ، ثم الضغط على إنشاء البلاغ، وبعد ذلك يتم كتابة الوصف وارفاق صورة للبلاغ.

ويأتي هذا التطبيق كوسيلة مهمة وفعالة لتسهيل عملية رفع البلاغات والاستفسارات والمقترحات، مما ينعكس إيجاباً على عملية التطوير التي يعيشها قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وبما يسهم في مواصلة العمل على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن، والارتقاء بالخدمات المقدمة كافة للمستفيدين، حيث تهدف الإستراتيجية لرفع مستوى جودة الطرق للوصول للمركز السادس عالمياً، مع مواصلة خفض الوفيات على الطرق، والحفاظ على ريادة المملكة عالمياً في ترابط شبكة الطرق، كما تتضمن الإستراتيجية عدداً من الطموحات والمستهدفات الكبرى التي سيكون التطبيق داعماً لتحقيقها من خلال إشراك المواطن في عملية الإصلاح والتطوير في منظومة النقل، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
12:37 PM

بهدف إشراك المواطن في تطوير الخدمات.. وزير النقل والخدمات اللوجستية يُطلق تطبيق 938

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
1,641

دشّن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، تطبيق مركز الاتصال الموحد 938، الذي يهدف لاستقبال بلاغات واستفسارات واقتراحات المواطنين، لكل ما يتعلق بوزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للموانئ.

ويتمتع التطبيق بعددٍ من المميزات والخدمات التي تسهّل على مقدم البلاغ متابعة البلاغ، وتسريع عملية إيصال المقترحات والاستفسارات، للعمل على دراستها وتبني المقترحات التي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ويمكن تحميل التطبيق عبر الأجهزة الذكية كافة، وتكمن آلية تقديم البلاغ في تحديد موقع البلاغ، ثم الضغط على إنشاء البلاغ، وبعد ذلك يتم كتابة الوصف وارفاق صورة للبلاغ.

ويأتي هذا التطبيق كوسيلة مهمة وفعالة لتسهيل عملية رفع البلاغات والاستفسارات والمقترحات، مما ينعكس إيجاباً على عملية التطوير التي يعيشها قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وبما يسهم في مواصلة العمل على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن، والارتقاء بالخدمات المقدمة كافة للمستفيدين، حيث تهدف الإستراتيجية لرفع مستوى جودة الطرق للوصول للمركز السادس عالمياً، مع مواصلة خفض الوفيات على الطرق، والحفاظ على ريادة المملكة عالمياً في ترابط شبكة الطرق، كما تتضمن الإستراتيجية عدداً من الطموحات والمستهدفات الكبرى التي سيكون التطبيق داعماً لتحقيقها من خلال إشراك المواطن في عملية الإصلاح والتطوير في منظومة النقل، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,000
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,752
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,932
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,316

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة