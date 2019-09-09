النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كيف أنقذت حركة بسيطة بأصابع اليد فتاةً صينية من خاطفها؟

كانت برفقة رجل غريب بالمطار ولم تكن قادرة على الصراخ

انتشر على نطاق واسع في شبكة التواصل الاجتماعي الصينية "تيك توك"، فيديو لفتاة صينية استخدمت أسلوبًا ذكيًّا لتطلب المساعدة أثناء احتجازها.
وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كان رجل غريب يرافق الفتاة في أحد المطارات، ولم تكن قادرة على الصراخ طلبًا للمساعدة؛ فأظهرت بيدها علامة تشبه كلمة "OK" باللغة الإنجليزية.
وقد نبّه ذلك أحد العابرين، والذي شرع على الفور في الحديث مع الرجل، وسرعان ما أدرك هو وآخرون أنها محتجزة رغمًا عن إرادتها؛ ليتم لاحقًا لمّ شملها مع والديها.
ويكشف تقرير "بي بي سي"، كيف ساهمت علامة "OK" بإنقاذ الفتاة؛ فهذه العلامة مفهومة على نطاق واسع في العالم كعلامة إيجابية بمعنى "نعم"؛ ولكن تحويل يدك بحيث تواجه كفك تمثل رسالة ذات مغزى في الصين.
فلو تم ضغط إصبعين مع بعضهما ستبدو يدك أشبه برقم 110، وهو رقم هاتف الطوارئ للشرطة الصينية، ومن هنا فقد تَنَبّه أحد الركاب إلى أن الفتاة تطلب المساعدة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
كيف أنقذت حركة بسيطة بأصابع اليد فتاةً صينية من خاطفها؟
سبق

انتشر على نطاق واسع في شبكة التواصل الاجتماعي الصينية "تيك توك"، فيديو لفتاة صينية استخدمت أسلوبًا ذكيًّا لتطلب المساعدة أثناء احتجازها.
وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كان رجل غريب يرافق الفتاة في أحد المطارات، ولم تكن قادرة على الصراخ طلبًا للمساعدة؛ فأظهرت بيدها علامة تشبه كلمة "OK" باللغة الإنجليزية.
وقد نبّه ذلك أحد العابرين، والذي شرع على الفور في الحديث مع الرجل، وسرعان ما أدرك هو وآخرون أنها محتجزة رغمًا عن إرادتها؛ ليتم لاحقًا لمّ شملها مع والديها.
ويكشف تقرير "بي بي سي"، كيف ساهمت علامة "OK" بإنقاذ الفتاة؛ فهذه العلامة مفهومة على نطاق واسع في العالم كعلامة إيجابية بمعنى "نعم"؛ ولكن تحويل يدك بحيث تواجه كفك تمثل رسالة ذات مغزى في الصين.
فلو تم ضغط إصبعين مع بعضهما ستبدو يدك أشبه برقم 110، وهو رقم هاتف الطوارئ للشرطة الصينية، ومن هنا فقد تَنَبّه أحد الركاب إلى أن الفتاة تطلب المساعدة.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
11:10 AM

كيف أنقذت حركة بسيطة بأصابع اليد فتاةً صينية من خاطفها؟

كانت برفقة رجل غريب بالمطار ولم تكن قادرة على الصراخ

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
13,683

انتشر على نطاق واسع في شبكة التواصل الاجتماعي الصينية "تيك توك"، فيديو لفتاة صينية استخدمت أسلوبًا ذكيًّا لتطلب المساعدة أثناء احتجازها.
وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كان رجل غريب يرافق الفتاة في أحد المطارات، ولم تكن قادرة على الصراخ طلبًا للمساعدة؛ فأظهرت بيدها علامة تشبه كلمة "OK" باللغة الإنجليزية.
وقد نبّه ذلك أحد العابرين، والذي شرع على الفور في الحديث مع الرجل، وسرعان ما أدرك هو وآخرون أنها محتجزة رغمًا عن إرادتها؛ ليتم لاحقًا لمّ شملها مع والديها.
ويكشف تقرير "بي بي سي"، كيف ساهمت علامة "OK" بإنقاذ الفتاة؛ فهذه العلامة مفهومة على نطاق واسع في العالم كعلامة إيجابية بمعنى "نعم"؛ ولكن تحويل يدك بحيث تواجه كفك تمثل رسالة ذات مغزى في الصين.
فلو تم ضغط إصبعين مع بعضهما ستبدو يدك أشبه برقم 110، وهو رقم هاتف الطوارئ للشرطة الصينية، ومن هنا فقد تَنَبّه أحد الركاب إلى أن الفتاة تطلب المساعدة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,132
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,604
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,511
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,975

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة