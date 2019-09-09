انتشر على نطاق واسع في شبكة التواصل الاجتماعي الصينية "تيك توك"، فيديو لفتاة صينية استخدمت أسلوبًا ذكيًّا لتطلب المساعدة أثناء احتجازها. وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كان رجل غريب يرافق الفتاة في أحد المطارات، ولم تكن قادرة على الصراخ طلبًا للمساعدة؛ فأظهرت بيدها علامة تشبه كلمة "OK" باللغة الإنجليزية. وقد نبّه ذلك أحد العابرين، والذي شرع على الفور في الحديث مع الرجل، وسرعان ما أدرك هو وآخرون أنها محتجزة رغمًا عن إرادتها؛ ليتم لاحقًا لمّ شملها مع والديها. ويكشف تقرير "بي بي سي"، كيف ساهمت علامة "OK" بإنقاذ الفتاة؛ فهذه العلامة مفهومة على نطاق واسع في العالم كعلامة إيجابية بمعنى "نعم"؛ ولكن تحويل يدك بحيث تواجه كفك تمثل رسالة ذات مغزى في الصين. فلو تم ضغط إصبعين مع بعضهما ستبدو يدك أشبه برقم 110، وهو رقم هاتف الطوارئ للشرطة الصينية، ومن هنا فقد تَنَبّه أحد الركاب إلى أن الفتاة تطلب المساعدة.

كيف أنقذت حركة بسيطة بأصابع اليد فتاةً صينية من خاطفها؟ صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-09 انتشر على نطاق واسع في شبكة التواصل الاجتماعي الصينية "تيك توك"، فيديو لفتاة صينية استخدمت أسلوبًا ذكيًّا لتطلب المساعدة أثناء احتجازها.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كان رجل غريب يرافق الفتاة في أحد المطارات، ولم تكن قادرة على الصراخ طلبًا للمساعدة؛ فأظهرت بيدها علامة تشبه كلمة "OK" باللغة الإنجليزية.

وقد نبّه ذلك أحد العابرين، والذي شرع على الفور في الحديث مع الرجل، وسرعان ما أدرك هو وآخرون أنها محتجزة رغمًا عن إرادتها؛ ليتم لاحقًا لمّ شملها مع والديها.

ويكشف تقرير "بي بي سي"، كيف ساهمت علامة "OK" بإنقاذ الفتاة؛ فهذه العلامة مفهومة على نطاق واسع في العالم كعلامة إيجابية بمعنى "نعم"؛ ولكن تحويل يدك بحيث تواجه كفك تمثل رسالة ذات مغزى في الصين.

فلو تم ضغط إصبعين مع بعضهما ستبدو يدك أشبه برقم 110، وهو رقم هاتف الطوارئ للشرطة الصينية، ومن هنا فقد تَنَبّه أحد الركاب إلى أن الفتاة تطلب المساعدة.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441 11:10 AM

كيف أنقذت حركة بسيطة بأصابع اليد فتاةً صينية من خاطفها؟ كانت برفقة رجل غريب بالمطار ولم تكن قادرة على الصراخ





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انتشر على نطاق واسع في شبكة التواصل الاجتماعي الصينية "تيك توك"، فيديو لفتاة صينية استخدمت أسلوبًا ذكيًّا لتطلب المساعدة أثناء احتجازها.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كان رجل غريب يرافق الفتاة في أحد المطارات، ولم تكن قادرة على الصراخ طلبًا للمساعدة؛ فأظهرت بيدها علامة تشبه كلمة "OK" باللغة الإنجليزية.

وقد نبّه ذلك أحد العابرين، والذي شرع على الفور في الحديث مع الرجل، وسرعان ما أدرك هو وآخرون أنها محتجزة رغمًا عن إرادتها؛ ليتم لاحقًا لمّ شملها مع والديها.

ويكشف تقرير "بي بي سي"، كيف ساهمت علامة "OK" بإنقاذ الفتاة؛ فهذه العلامة مفهومة على نطاق واسع في العالم كعلامة إيجابية بمعنى "نعم"؛ ولكن تحويل يدك بحيث تواجه كفك تمثل رسالة ذات مغزى في الصين.

فلو تم ضغط إصبعين مع بعضهما ستبدو يدك أشبه برقم 110، وهو رقم هاتف الطوارئ للشرطة الصينية، ومن هنا فقد تَنَبّه أحد الركاب إلى أن الفتاة تطلب المساعدة.