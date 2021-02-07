وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وشرورة، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الرابعة عصراً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران تضمن سحباً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ورياح نشطة على نجران وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-07 أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران تضمن سحباً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية. وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وشرورة، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الرابعة عصراً.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442 10:53 AM

"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ورياح نشطة على نجران تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى 4 عصراً





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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران تضمن سحباً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وشرورة، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الرابعة عصراً.