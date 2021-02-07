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"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ورياح نشطة على نجران

تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى 4 عصراً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران تضمن سحباً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وشرورة، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الرابعة عصراً.

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ورياح نشطة على نجران
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران تضمن سحباً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وشرورة، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الرابعة عصراً.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
10:53 AM

"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ورياح نشطة على نجران

تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى 4 عصراً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران تضمن سحباً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وشرورة، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الرابعة عصراً.

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