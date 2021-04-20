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مركز تعزيز الصحة النفسية يحذّر من المواقع والتطبيقات غير معتمدة

أوضح أنها تقدم استشارات نفسية غير موثقة بهدف الحصول على المال

حذّر المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أفراد المجتمع من اللجوء إلى المواقع والتطبيقات غير الموثوقة بغرض الحصول على الاستشارات النفسية.

وذكر أنه رصد عددًا من المواقع والتطبيقات والحسابات الشخصية التي تقدم استشارات نفسية غير موثقة بهدف الحصول على المال بعيدًا كل البعد عن الممارسات المهنية والأخلاقية.

وأكد على أنه سوف يتخذ الإجراءات النظامية بحق من يروّج لها حمايةً للمجتمع من ضررها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وشدّد المركز على ضرورة التأكد من ترخيص مقدّم الاستشارة النفسية، والتسجيل والتصنيف الذي تمنحه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالإضافة إلى التأكد من شهاداته العلمية وخبراته العملية في هذا المجال.

وأشار إلى أهمية تقيّد من يقدم الاستشارة النفسية بما ورد في نظام مزاولة المهن الصحيّة فيما يتعلق بالحصول على ترخيص رسمي لمزاولة المهنة، وعدم تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، وعدم انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحيّة، وكذلك استعمال وسيلة من وسائل الدعاية لحمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحيّة خلافًا للحقيقة.

ودعا المركز أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن مثل هذه المواقع والتطبيقات المخالفة وغير الموثوقة من خلال البريد الإلكتروني للمركز info@ncmh.org.sa.

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مركز تعزيز الصحة النفسية يحذّر من المواقع والتطبيقات غير معتمدة
سبق

حذّر المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أفراد المجتمع من اللجوء إلى المواقع والتطبيقات غير الموثوقة بغرض الحصول على الاستشارات النفسية.

وذكر أنه رصد عددًا من المواقع والتطبيقات والحسابات الشخصية التي تقدم استشارات نفسية غير موثقة بهدف الحصول على المال بعيدًا كل البعد عن الممارسات المهنية والأخلاقية.

وأكد على أنه سوف يتخذ الإجراءات النظامية بحق من يروّج لها حمايةً للمجتمع من ضررها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وشدّد المركز على ضرورة التأكد من ترخيص مقدّم الاستشارة النفسية، والتسجيل والتصنيف الذي تمنحه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالإضافة إلى التأكد من شهاداته العلمية وخبراته العملية في هذا المجال.

وأشار إلى أهمية تقيّد من يقدم الاستشارة النفسية بما ورد في نظام مزاولة المهن الصحيّة فيما يتعلق بالحصول على ترخيص رسمي لمزاولة المهنة، وعدم تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، وعدم انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحيّة، وكذلك استعمال وسيلة من وسائل الدعاية لحمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحيّة خلافًا للحقيقة.

ودعا المركز أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن مثل هذه المواقع والتطبيقات المخالفة وغير الموثوقة من خلال البريد الإلكتروني للمركز info@ncmh.org.sa.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
04:50 PM

مركز تعزيز الصحة النفسية يحذّر من المواقع والتطبيقات غير معتمدة

أوضح أنها تقدم استشارات نفسية غير موثقة بهدف الحصول على المال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذّر المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أفراد المجتمع من اللجوء إلى المواقع والتطبيقات غير الموثوقة بغرض الحصول على الاستشارات النفسية.

وذكر أنه رصد عددًا من المواقع والتطبيقات والحسابات الشخصية التي تقدم استشارات نفسية غير موثقة بهدف الحصول على المال بعيدًا كل البعد عن الممارسات المهنية والأخلاقية.

وأكد على أنه سوف يتخذ الإجراءات النظامية بحق من يروّج لها حمايةً للمجتمع من ضررها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وشدّد المركز على ضرورة التأكد من ترخيص مقدّم الاستشارة النفسية، والتسجيل والتصنيف الذي تمنحه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالإضافة إلى التأكد من شهاداته العلمية وخبراته العملية في هذا المجال.

وأشار إلى أهمية تقيّد من يقدم الاستشارة النفسية بما ورد في نظام مزاولة المهن الصحيّة فيما يتعلق بالحصول على ترخيص رسمي لمزاولة المهنة، وعدم تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، وعدم انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحيّة، وكذلك استعمال وسيلة من وسائل الدعاية لحمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحيّة خلافًا للحقيقة.

ودعا المركز أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن مثل هذه المواقع والتطبيقات المخالفة وغير الموثوقة من خلال البريد الإلكتروني للمركز info@ncmh.org.sa.

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