جازان ..حالة أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساء
مصحوبة بنشاط في الرياح وتشمل 7 محافظات
نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات الحرث , والعارضة , والدائر , والريث , والعيدابي , وفيفا , وهروب.
وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ8 مساءً.
جازان ..حالة أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساء
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-09-23
نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات الحرث , والعارضة , والدائر , والريث , والعيدابي , وفيفا , وهروب.
وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ8 مساءً.
23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
10:11 AM
جازان ..حالة أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساء
مصحوبة بنشاط في الرياح وتشمل 7 محافظات
نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات الحرث , والعارضة , والدائر , والريث , والعيدابي , وفيفا , وهروب.
وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ8 مساءً.