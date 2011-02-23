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"العمري" يناقش آلية الأداء الوظيفي مع مسؤولي فرع هيئة مكة المكرمة

شدد على ضرورة متابعة أداء عمل الموظفين الميدانيين والإداريين

عقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري، اجتماعًا بمديري الإدارات والأقسام ورؤساء الهيئات والمراكز التابعة لها.

وجرى خلال الاجتماع تقديم عرض عن دورة الأداء الوظيفي وضرورة الاهتمام به وفق ما ورد في الدليل الإرشادي للائحة إدارة الأداء الوظيفي وآلية تحقيق الأهداف، والجدارات، والأوزان النسبية لكل جدارة، والناتج المستهدف لكل هدف وجدارة، وإعداده والاتفاق عليه واعتماده من قِبل الموظف ورئيسه المباشر، ليتم تقييم الموظفين بناءً عليه في آخر العام.

وشدد "العمري" على ضرورة متابعة أداء عمل الموظفين الميدانيين والإداريين وذلك سعيًا لرفع مستوى الأداء تماشيًا مع أهداف برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية.

وتأتي هذه اللقاءات امتدادًا لجهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تطوير العمل الإداري والميداني وتنفيذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -حفظه الله-.

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"العمري" يناقش آلية الأداء الوظيفي مع مسؤولي فرع هيئة مكة المكرمة
سبق

عقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري، اجتماعًا بمديري الإدارات والأقسام ورؤساء الهيئات والمراكز التابعة لها.

وجرى خلال الاجتماع تقديم عرض عن دورة الأداء الوظيفي وضرورة الاهتمام به وفق ما ورد في الدليل الإرشادي للائحة إدارة الأداء الوظيفي وآلية تحقيق الأهداف، والجدارات، والأوزان النسبية لكل جدارة، والناتج المستهدف لكل هدف وجدارة، وإعداده والاتفاق عليه واعتماده من قِبل الموظف ورئيسه المباشر، ليتم تقييم الموظفين بناءً عليه في آخر العام.

وشدد "العمري" على ضرورة متابعة أداء عمل الموظفين الميدانيين والإداريين وذلك سعيًا لرفع مستوى الأداء تماشيًا مع أهداف برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية.

وتأتي هذه اللقاءات امتدادًا لجهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تطوير العمل الإداري والميداني وتنفيذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -حفظه الله-.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
01:26 AM

"العمري" يناقش آلية الأداء الوظيفي مع مسؤولي فرع هيئة مكة المكرمة

شدد على ضرورة متابعة أداء عمل الموظفين الميدانيين والإداريين

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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عقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري، اجتماعًا بمديري الإدارات والأقسام ورؤساء الهيئات والمراكز التابعة لها.

وجرى خلال الاجتماع تقديم عرض عن دورة الأداء الوظيفي وضرورة الاهتمام به وفق ما ورد في الدليل الإرشادي للائحة إدارة الأداء الوظيفي وآلية تحقيق الأهداف، والجدارات، والأوزان النسبية لكل جدارة، والناتج المستهدف لكل هدف وجدارة، وإعداده والاتفاق عليه واعتماده من قِبل الموظف ورئيسه المباشر، ليتم تقييم الموظفين بناءً عليه في آخر العام.

وشدد "العمري" على ضرورة متابعة أداء عمل الموظفين الميدانيين والإداريين وذلك سعيًا لرفع مستوى الأداء تماشيًا مع أهداف برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية.

وتأتي هذه اللقاءات امتدادًا لجهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تطوير العمل الإداري والميداني وتنفيذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -حفظه الله-.

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