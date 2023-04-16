النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 6380

"الصحة" : تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 6380

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 16 أبريل 2020، عن تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأربعاء .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 6380 حالة حتى الآن.
وقال متحدث وزارة الصحة: إجمالي الحالات في المملكة ٦٣٨٠ حالة، بينها ٥٣٠٧ حالات نشطة، منها ٧١ حالة حرجة تتلقى الرعاية المكثفة.
وتابع : تم تسجيل ٥٩ حالة تعافي، ليصل الإجمالي في المملكة إلى ٩٩٠ حالة وتسجيل ٤ وفيات جديدة، تراوحت أعمارهم بين ٣٥ إلى ٨٩ عاماً، معظمهم يعانون أمراض مزمنة، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات في المملكة إلى ٨٣ حالة
وقال الدكتور العبد العالي : هناك أماكن عالية في الخطورة، من ضمنها مساكن العمال، حيث تم رصد عدد من الحالات الإيجابية، ونؤكد على أصحاب الشركات والمشرفين أهمية التقيد بالتعليمات و تم إعداد رسائل توعوية بعدة لغات تناسب شرائح العمال الموجودين في مثل هذه المساكن.
وجاءت الإصابات الـ 518 الجديدة حسب المدن كالتالي :
جدة 195
المدينة 91
الرياض 84
مكة 58
الدمام 38
الطائف 13
القطيف 5
الجبيل 4
جازان 3
رأس تنورة 3
ينبع 3
أبها 2
المويه 2
الليث 2
الطوال 2
القويعية 2
القريات 2
الظهران 1
الهفوف 1
بريدة 1
خميس مشيط 1
عنيزة 1
خليص 1
الخبر 1
أضم 1
الجفر 1

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة" : تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 6380
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 16 أبريل 2020، عن تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأربعاء .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 6380 حالة حتى الآن.
وقال متحدث وزارة الصحة: إجمالي الحالات في المملكة ٦٣٨٠ حالة، بينها ٥٣٠٧ حالات نشطة، منها ٧١ حالة حرجة تتلقى الرعاية المكثفة.
وتابع : تم تسجيل ٥٩ حالة تعافي، ليصل الإجمالي في المملكة إلى ٩٩٠ حالة وتسجيل ٤ وفيات جديدة، تراوحت أعمارهم بين ٣٥ إلى ٨٩ عاماً، معظمهم يعانون أمراض مزمنة، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات في المملكة إلى ٨٣ حالة
وقال الدكتور العبد العالي : هناك أماكن عالية في الخطورة، من ضمنها مساكن العمال، حيث تم رصد عدد من الحالات الإيجابية، ونؤكد على أصحاب الشركات والمشرفين أهمية التقيد بالتعليمات و تم إعداد رسائل توعوية بعدة لغات تناسب شرائح العمال الموجودين في مثل هذه المساكن.
وجاءت الإصابات الـ 518 الجديدة حسب المدن كالتالي :
جدة 195
المدينة 91
الرياض 84
مكة 58
الدمام 38
الطائف 13
القطيف 5
الجبيل 4
جازان 3
رأس تنورة 3
ينبع 3
أبها 2
المويه 2
الليث 2
الطوال 2
القويعية 2
القريات 2
الظهران 1
الهفوف 1
بريدة 1
خميس مشيط 1
عنيزة 1
خليص 1
الخبر 1
أضم 1
الجفر 1

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
03:38 PM
اخر تعديل
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
04:00 PM

"الصحة" : تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 6380

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
35
42,810

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 16 أبريل 2020، عن تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأربعاء .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 6380 حالة حتى الآن.
وقال متحدث وزارة الصحة: إجمالي الحالات في المملكة ٦٣٨٠ حالة، بينها ٥٣٠٧ حالات نشطة، منها ٧١ حالة حرجة تتلقى الرعاية المكثفة.
وتابع : تم تسجيل ٥٩ حالة تعافي، ليصل الإجمالي في المملكة إلى ٩٩٠ حالة وتسجيل ٤ وفيات جديدة، تراوحت أعمارهم بين ٣٥ إلى ٨٩ عاماً، معظمهم يعانون أمراض مزمنة، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات في المملكة إلى ٨٣ حالة
وقال الدكتور العبد العالي : هناك أماكن عالية في الخطورة، من ضمنها مساكن العمال، حيث تم رصد عدد من الحالات الإيجابية، ونؤكد على أصحاب الشركات والمشرفين أهمية التقيد بالتعليمات و تم إعداد رسائل توعوية بعدة لغات تناسب شرائح العمال الموجودين في مثل هذه المساكن.
وجاءت الإصابات الـ 518 الجديدة حسب المدن كالتالي :
جدة 195
المدينة 91
الرياض 84
مكة 58
الدمام 38
الطائف 13
القطيف 5
الجبيل 4
جازان 3
رأس تنورة 3
ينبع 3
أبها 2
المويه 2
الليث 2
الطوال 2
القويعية 2
القريات 2
الظهران 1
الهفوف 1
بريدة 1
خميس مشيط 1
عنيزة 1
خليص 1
الخبر 1
أضم 1
الجفر 1

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,279
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,610
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,162
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,313

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة