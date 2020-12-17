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القنفذة.. القبض على مطلق النار على جهاز للرصد الآلي بأحد طرق المحافظة

الشرطة: جرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد/ محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة القنفذة تمكنت -بفضل الله- من القبض على (مواطن في العقد الرابع من العمر)؛ وذلك إثر قيامه بإطلاق النار على جهاز للرصد الآلي على أحد الطرق في المحافظة. وقد جرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

الجهات الأمنية

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القنفذة.. القبض على مطلق النار على جهاز للرصد الآلي بأحد طرق المحافظة
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد/ محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة القنفذة تمكنت -بفضل الله- من القبض على (مواطن في العقد الرابع من العمر)؛ وذلك إثر قيامه بإطلاق النار على جهاز للرصد الآلي على أحد الطرق في المحافظة. وقد جرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
10:38 AM

القنفذة.. القبض على مطلق النار على جهاز للرصد الآلي بأحد طرق المحافظة

الشرطة: جرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد/ محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة القنفذة تمكنت -بفضل الله- من القبض على (مواطن في العقد الرابع من العمر)؛ وذلك إثر قيامه بإطلاق النار على جهاز للرصد الآلي على أحد الطرق في المحافظة. وقد جرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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