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النصر يهدي جماهيره 10 آلاف تذكرة لمباراة التعاون

وليد عبدالله يجري عملية جراحية ناجحة في لندن

أعلن نادي النصر إجراء الكابتن وليد عبدالله عملية جراحية لتنظيف غضروف الركبة وذلك على يد الدكتور البريطاني لافال في لندن، وقد تكللت ولله الحمد بالنجاح.

من جهة أخرى أكد رئيس النادي صفوان السويكت تكفل إدارته بتقديم 10 آلاف تذكرة لمواجهة الغد أمام التعاون.

وغرد السويكت عبر حسابه الرسمي على "تويتر"قائلاً :"جماهير الشمس الاستثنائية.. مساء الغد يخوض العالمي مباراة مهمة في مسيرة الفريق بالدوري.. ولأجل وفائكم تهديكم الإدارة 10 آلاف تذكرة.. كونوا على الموعد كما هي عادتكم.. وموعدنا دائماً نصر وتفاؤل وتوفيق بأمر الله تعالى".

وفي سياق متصل اختتم الفريق الكروي الأول اليوم الخميس استعداداته لمباراة غد الجمعة أمام نادي التعاون لحساب الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

والتقى مدرب الفريق روي فيتوريا باللاعبين قبل بداية التدريبات، ثم بدأت تدريبات الفريق اليوم بتمارين لياقية متنوعة، أجرى المدرب عدداً من التدريبات التكتيكية المتنوعة قبل أن يختتم التدريبات بمناورة أجراها على منتصف الملعب.

النصر التعاون دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يهدي جماهيره 10 آلاف تذكرة لمباراة التعاون
سبق

أعلن نادي النصر إجراء الكابتن وليد عبدالله عملية جراحية لتنظيف غضروف الركبة وذلك على يد الدكتور البريطاني لافال في لندن، وقد تكللت ولله الحمد بالنجاح.

من جهة أخرى أكد رئيس النادي صفوان السويكت تكفل إدارته بتقديم 10 آلاف تذكرة لمواجهة الغد أمام التعاون.

وغرد السويكت عبر حسابه الرسمي على "تويتر"قائلاً :"جماهير الشمس الاستثنائية.. مساء الغد يخوض العالمي مباراة مهمة في مسيرة الفريق بالدوري.. ولأجل وفائكم تهديكم الإدارة 10 آلاف تذكرة.. كونوا على الموعد كما هي عادتكم.. وموعدنا دائماً نصر وتفاؤل وتوفيق بأمر الله تعالى".

وفي سياق متصل اختتم الفريق الكروي الأول اليوم الخميس استعداداته لمباراة غد الجمعة أمام نادي التعاون لحساب الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

والتقى مدرب الفريق روي فيتوريا باللاعبين قبل بداية التدريبات، ثم بدأت تدريبات الفريق اليوم بتمارين لياقية متنوعة، أجرى المدرب عدداً من التدريبات التكتيكية المتنوعة قبل أن يختتم التدريبات بمناورة أجراها على منتصف الملعب.

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
11:58 PM

النصر يهدي جماهيره 10 آلاف تذكرة لمباراة التعاون

وليد عبدالله يجري عملية جراحية ناجحة في لندن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي النصر إجراء الكابتن وليد عبدالله عملية جراحية لتنظيف غضروف الركبة وذلك على يد الدكتور البريطاني لافال في لندن، وقد تكللت ولله الحمد بالنجاح.

من جهة أخرى أكد رئيس النادي صفوان السويكت تكفل إدارته بتقديم 10 آلاف تذكرة لمواجهة الغد أمام التعاون.

وغرد السويكت عبر حسابه الرسمي على "تويتر"قائلاً :"جماهير الشمس الاستثنائية.. مساء الغد يخوض العالمي مباراة مهمة في مسيرة الفريق بالدوري.. ولأجل وفائكم تهديكم الإدارة 10 آلاف تذكرة.. كونوا على الموعد كما هي عادتكم.. وموعدنا دائماً نصر وتفاؤل وتوفيق بأمر الله تعالى".

وفي سياق متصل اختتم الفريق الكروي الأول اليوم الخميس استعداداته لمباراة غد الجمعة أمام نادي التعاون لحساب الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

والتقى مدرب الفريق روي فيتوريا باللاعبين قبل بداية التدريبات، ثم بدأت تدريبات الفريق اليوم بتمارين لياقية متنوعة، أجرى المدرب عدداً من التدريبات التكتيكية المتنوعة قبل أن يختتم التدريبات بمناورة أجراها على منتصف الملعب.

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