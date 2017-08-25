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مدير عام صحة عسير يكرّم عددًا من الموظفين والموظفات المتميزين

بعد أداء عملهم بكل كفاءة واقتدار

كرّم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، بمكتبه عددًا من منسوبي صحة عسير، نظير تميزهم في أداء عملهم بكل كفاءة واقتدار.

وشمل التكريم، اختصاصي الأشعة خالد سعيد القحطاني من منسوبي مستشفى خميس مشيط العام، وذلك نظير حصوله على شكر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بناءً على تقييم الزائر السري الذي بيّن اهتمامه بالمرضى من كبار السن من خلال مرافقتهم والاهتمام بهم وحسن التعامل مع المراجعين بشكل عام.

كما كرّم الممرضة أثير محمد مبخوت من موظفي مركز اللقاحات بمركز الأمير سلطان الحضاري لتميزها في أداء عملها.

إلى ذلك، كرّم مدير عام صحة عسير فرق العمل في إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي ومركز صحي المسقي ومركز صحي تمنيه، تقديرًا لجهودهم في تقديم الخدمات الطبية المساندة للجهات المشاركة في إخماد الحريق الذي حدث أخيرًا في منتزه الجرة بمركز تمنيه.

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مدير عام صحة عسير يكرّم عددًا من الموظفين والموظفات المتميزين
سبق

كرّم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، بمكتبه عددًا من منسوبي صحة عسير، نظير تميزهم في أداء عملهم بكل كفاءة واقتدار.

وشمل التكريم، اختصاصي الأشعة خالد سعيد القحطاني من منسوبي مستشفى خميس مشيط العام، وذلك نظير حصوله على شكر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بناءً على تقييم الزائر السري الذي بيّن اهتمامه بالمرضى من كبار السن من خلال مرافقتهم والاهتمام بهم وحسن التعامل مع المراجعين بشكل عام.

كما كرّم الممرضة أثير محمد مبخوت من موظفي مركز اللقاحات بمركز الأمير سلطان الحضاري لتميزها في أداء عملها.

إلى ذلك، كرّم مدير عام صحة عسير فرق العمل في إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي ومركز صحي المسقي ومركز صحي تمنيه، تقديرًا لجهودهم في تقديم الخدمات الطبية المساندة للجهات المشاركة في إخماد الحريق الذي حدث أخيرًا في منتزه الجرة بمركز تمنيه.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
10:01 PM

مدير عام صحة عسير يكرّم عددًا من الموظفين والموظفات المتميزين

بعد أداء عملهم بكل كفاءة واقتدار

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بندر آل عوض - عسير
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كرّم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، بمكتبه عددًا من منسوبي صحة عسير، نظير تميزهم في أداء عملهم بكل كفاءة واقتدار.

وشمل التكريم، اختصاصي الأشعة خالد سعيد القحطاني من منسوبي مستشفى خميس مشيط العام، وذلك نظير حصوله على شكر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بناءً على تقييم الزائر السري الذي بيّن اهتمامه بالمرضى من كبار السن من خلال مرافقتهم والاهتمام بهم وحسن التعامل مع المراجعين بشكل عام.

كما كرّم الممرضة أثير محمد مبخوت من موظفي مركز اللقاحات بمركز الأمير سلطان الحضاري لتميزها في أداء عملها.

إلى ذلك، كرّم مدير عام صحة عسير فرق العمل في إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي ومركز صحي المسقي ومركز صحي تمنيه، تقديرًا لجهودهم في تقديم الخدمات الطبية المساندة للجهات المشاركة في إخماد الحريق الذي حدث أخيرًا في منتزه الجرة بمركز تمنيه.

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