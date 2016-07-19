"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تضرب معظم مناطق المملكة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية

سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على "الشرقية"، الرياض، والقصيم, كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وحائل، ونجران، والجوف، والحدود الشمالية, في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها تشكيلات سحب رعدية ممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.