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أمير الجوف: ولي العهد أكد أن الإنسان الركيزة الأساسية لمواصلة البناء

أشار إلى أن السعودية شهدت نقلة نوعية في قطاعات عدة

نوه أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بمضامين حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، الذي أكد فيه حرصه على مستقبل الوطن وشعبه، واستشهد فيه بأرقام رسمتها رؤية السعودية 2030، وتحقق من خلالها الكثير من الأهداف التي تصب في مصلحة الوطن، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وقال: "حديث سمو ولي العهد أكد قيمة الإنسان الذي يعيش على تراب هذا الوطن، وأنه الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الوطن بعد الله لمواصلة مسيرة الخير والبناء".

وأشار إلى التطور الذي تشهده السعودية، وما وصلت إليه من نقلة نوعية في قطاعات جديدة وواعدة، نظرًا لما تمتلكه السعودية من إرث ثقافي، وتنوّع جيوغرافي، وديموغرافية فريدة من نوعها، تتيح للمملكة أن تكون في مصاف أكبر الدول في قطاعات السياحة والثقافة والرياضة والترفيه وغيرها.

ولفت أمير منطقة الجوف النظر إلى ما جاء في حديث سمو ولي العهد لمواصلة الدولة الإصلاحات، ومنها تمكين المرأة السعودية، التي باتت اليوم فعليًّا شريكًا للرجل في تنمية الوطن دون تفرقة، ومواصلة محاربة الفساد بكل أشكاله.

ودعا أمير الجوف اللهَ أن يديم على البلاد أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمير الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الجوف: ولي العهد أكد أن الإنسان الركيزة الأساسية لمواصلة البناء
سبق

نوه أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بمضامين حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، الذي أكد فيه حرصه على مستقبل الوطن وشعبه، واستشهد فيه بأرقام رسمتها رؤية السعودية 2030، وتحقق من خلالها الكثير من الأهداف التي تصب في مصلحة الوطن، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وقال: "حديث سمو ولي العهد أكد قيمة الإنسان الذي يعيش على تراب هذا الوطن، وأنه الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الوطن بعد الله لمواصلة مسيرة الخير والبناء".

وأشار إلى التطور الذي تشهده السعودية، وما وصلت إليه من نقلة نوعية في قطاعات جديدة وواعدة، نظرًا لما تمتلكه السعودية من إرث ثقافي، وتنوّع جيوغرافي، وديموغرافية فريدة من نوعها، تتيح للمملكة أن تكون في مصاف أكبر الدول في قطاعات السياحة والثقافة والرياضة والترفيه وغيرها.

ولفت أمير منطقة الجوف النظر إلى ما جاء في حديث سمو ولي العهد لمواصلة الدولة الإصلاحات، ومنها تمكين المرأة السعودية، التي باتت اليوم فعليًّا شريكًا للرجل في تنمية الوطن دون تفرقة، ومواصلة محاربة الفساد بكل أشكاله.

ودعا أمير الجوف اللهَ أن يديم على البلاد أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
08:18 PM
اخر تعديل
13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
09:22 PM

أمير الجوف: ولي العهد أكد أن الإنسان الركيزة الأساسية لمواصلة البناء

أشار إلى أن السعودية شهدت نقلة نوعية في قطاعات عدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجوف
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نوه أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بمضامين حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، الذي أكد فيه حرصه على مستقبل الوطن وشعبه، واستشهد فيه بأرقام رسمتها رؤية السعودية 2030، وتحقق من خلالها الكثير من الأهداف التي تصب في مصلحة الوطن، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وقال: "حديث سمو ولي العهد أكد قيمة الإنسان الذي يعيش على تراب هذا الوطن، وأنه الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الوطن بعد الله لمواصلة مسيرة الخير والبناء".

وأشار إلى التطور الذي تشهده السعودية، وما وصلت إليه من نقلة نوعية في قطاعات جديدة وواعدة، نظرًا لما تمتلكه السعودية من إرث ثقافي، وتنوّع جيوغرافي، وديموغرافية فريدة من نوعها، تتيح للمملكة أن تكون في مصاف أكبر الدول في قطاعات السياحة والثقافة والرياضة والترفيه وغيرها.

ولفت أمير منطقة الجوف النظر إلى ما جاء في حديث سمو ولي العهد لمواصلة الدولة الإصلاحات، ومنها تمكين المرأة السعودية، التي باتت اليوم فعليًّا شريكًا للرجل في تنمية الوطن دون تفرقة، ومواصلة محاربة الفساد بكل أشكاله.

ودعا أمير الجوف اللهَ أن يديم على البلاد أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

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