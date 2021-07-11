النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1112 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1189 خلال الـ24 ساعة الماضية

بطاقة ممغنطة لإثبات حضور وانصراف منسوبي مستشفى بمكة

بدلاً من التوقيع الورقي وفق شروط وآليات تضمن عدم ملامسة الأسطح

عمد مستشفى بمكة المكرمة إلى إثبات حضور وانصراف منسوبيه إلكترونياً عن طريق البطاقة الممغنطة؛ ابتداءً من اليوم الأول من شهر ذي الحجة؛ وفق شروط وآليات تضمن عدم ملامسة الأسطح.

وتقرر إثبات الحضور والانصراف بدل التوقيع الورقي لمنسوبي مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، بناءً على توجيهات إدارة المستشفى، ليكون إلكترونياً عن طريق البطاقة الممغنطة، حيث يتوجب على حامل البطاقة؛ التوجه إلى أقرب جهاز حضور وانصراف، ووضع بطاقة العمل الرسمية على الجهاز دون تلامس لإثبات الدخول، وعند الانصراف كذلك.

في المقابل؛ يخشى موظفون في مستشفى الملك فيصل بمكة من التكدس عند الأجهزة لإثبات الحضور والانصراف، وانتقال العدوى، مطالبين باستمرارية العمل المرن الذي فرضته وزارة الصحة خلال جائحة كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بطاقة ممغنطة لإثبات حضور وانصراف منسوبي مستشفى بمكة
سبق

عمد مستشفى بمكة المكرمة إلى إثبات حضور وانصراف منسوبيه إلكترونياً عن طريق البطاقة الممغنطة؛ ابتداءً من اليوم الأول من شهر ذي الحجة؛ وفق شروط وآليات تضمن عدم ملامسة الأسطح.

وتقرر إثبات الحضور والانصراف بدل التوقيع الورقي لمنسوبي مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، بناءً على توجيهات إدارة المستشفى، ليكون إلكترونياً عن طريق البطاقة الممغنطة، حيث يتوجب على حامل البطاقة؛ التوجه إلى أقرب جهاز حضور وانصراف، ووضع بطاقة العمل الرسمية على الجهاز دون تلامس لإثبات الدخول، وعند الانصراف كذلك.

في المقابل؛ يخشى موظفون في مستشفى الملك فيصل بمكة من التكدس عند الأجهزة لإثبات الحضور والانصراف، وانتقال العدوى، مطالبين باستمرارية العمل المرن الذي فرضته وزارة الصحة خلال جائحة كورونا.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
05:22 PM

بطاقة ممغنطة لإثبات حضور وانصراف منسوبي مستشفى بمكة

بدلاً من التوقيع الورقي وفق شروط وآليات تضمن عدم ملامسة الأسطح

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
0
473

عمد مستشفى بمكة المكرمة إلى إثبات حضور وانصراف منسوبيه إلكترونياً عن طريق البطاقة الممغنطة؛ ابتداءً من اليوم الأول من شهر ذي الحجة؛ وفق شروط وآليات تضمن عدم ملامسة الأسطح.

وتقرر إثبات الحضور والانصراف بدل التوقيع الورقي لمنسوبي مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، بناءً على توجيهات إدارة المستشفى، ليكون إلكترونياً عن طريق البطاقة الممغنطة، حيث يتوجب على حامل البطاقة؛ التوجه إلى أقرب جهاز حضور وانصراف، ووضع بطاقة العمل الرسمية على الجهاز دون تلامس لإثبات الدخول، وعند الانصراف كذلك.

في المقابل؛ يخشى موظفون في مستشفى الملك فيصل بمكة من التكدس عند الأجهزة لإثبات الحضور والانصراف، وانتقال العدوى، مطالبين باستمرارية العمل المرن الذي فرضته وزارة الصحة خلال جائحة كورونا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,762
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,022
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,376
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,761

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحیة.. والمشتري الضحیة!!

هي أضحیة.. والمشتري الضحیة!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة