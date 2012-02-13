قالت تداول السعودية اليوم إن إجازة يوم التأسيس سوف تكون يوم الثلاثاء 21/7/1443 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 22/2/2022م.
وأضافت: يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأربعاء 22/7/1443 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 23/2/2022م.
"تداول": الثلاثاء 22 فبراير إجازة يوم التأسيس
أوضحت أنها سوف تستأنف العمل في اليوم التالي
قالت تداول السعودية اليوم إن إجازة يوم التأسيس سوف تكون يوم الثلاثاء 21/7/1443 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 22/2/2022م.
وأضافت: يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأربعاء 22/7/1443 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 23/2/2022م.
قالت تداول السعودية اليوم إن إجازة يوم التأسيس سوف تكون يوم الثلاثاء 21/7/1443 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 22/2/2022م.
"تداول": الثلاثاء 22 فبراير إجازة يوم التأسيس
أوضحت أنها سوف تستأنف العمل في اليوم التالي
قالت تداول السعودية اليوم إن إجازة يوم التأسيس سوف تكون يوم الثلاثاء 21/7/1443 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 22/2/2022م.
وأضافت: يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأربعاء 22/7/1443 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 23/2/2022م.