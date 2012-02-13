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"تداول": الثلاثاء 22 فبراير إجازة يوم التأسيس

أوضحت أنها سوف تستأنف العمل في اليوم التالي

قالت تداول السعودية اليوم إن إجازة يوم التأسيس سوف تكون يوم الثلاثاء 21/7/1443 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 22/2/2022م.
وأضافت: يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأربعاء 22/7/1443 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 23/2/2022م.

تداول السعودية يوم التأسيس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تداول": الثلاثاء 22 فبراير إجازة يوم التأسيس
سبق

قالت تداول السعودية اليوم إن إجازة يوم التأسيس سوف تكون يوم الثلاثاء 21/7/1443 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 22/2/2022م.
وأضافت: يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأربعاء 22/7/1443 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 23/2/2022م.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
03:43 PM

"تداول": الثلاثاء 22 فبراير إجازة يوم التأسيس

أوضحت أنها سوف تستأنف العمل في اليوم التالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت تداول السعودية اليوم إن إجازة يوم التأسيس سوف تكون يوم الثلاثاء 21/7/1443 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 22/2/2022م.
وأضافت: يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأربعاء 22/7/1443 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 23/2/2022م.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,848
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,434
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,104
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