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دراسة تكشف سر "المناعة الفائقة" من متحورات كورونا

يصاب فيها الشخص المتلقي للقاح بنفس المرض المراد الوقاية منه

سلطت دراسة طبية حديثة الضوءَ على فائدة "العدوى الاختراقية" بالنسبة للمناعة من متحور كورونا "أوميكرون".

وقالت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة "أوريغون للصحة والعلوم": إن "العدوى الاختراقية" لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد-19، تؤدي إلى "مناعة فائقة" ضد متحورات الفيروس التاجي، بما فيها "أوميكرون".

و"العدوى الاختراقية" هي حالة يصاب فيها الشخص المتلقي للقاح بنفس المرض الذي يهدف اللقاح إلى الوقاية منه.

وتوصل الباحثون في دراستهم التي نُشرت نتائجها في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، إلى أن الأجسام المضادة في دم الأشخاص المصابين بعدوى اختراق، كانت فعالة تمامًا، مقارنة بالأجسام المضادة التي تم إنتاجها بعد أسبوعين من الجرعة الثانية من لقاح "فايزر"؛ وفق "سكاي نيوز".

وتعليقًا على الدراسة، قال المؤلف المشارك في الدراسة الدكتور مارسيل كيرلين: "نتائج الدراسة تفتح الباب أمام خيارات وقف تفشي المتحورات".

وأضاف كيرلين: "الدراسة تؤكد ضرورة أخذ اللقاح وذلك لكونه السلاح الأقوى للحماية من كورونا ومتحوراته"، حسب ما نقلته وكالة "يو بي آي" للأنباء.

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دراسة تكشف سر "المناعة الفائقة" من متحورات كورونا
سبق

سلطت دراسة طبية حديثة الضوءَ على فائدة "العدوى الاختراقية" بالنسبة للمناعة من متحور كورونا "أوميكرون".

وقالت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة "أوريغون للصحة والعلوم": إن "العدوى الاختراقية" لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد-19، تؤدي إلى "مناعة فائقة" ضد متحورات الفيروس التاجي، بما فيها "أوميكرون".

و"العدوى الاختراقية" هي حالة يصاب فيها الشخص المتلقي للقاح بنفس المرض الذي يهدف اللقاح إلى الوقاية منه.

وتوصل الباحثون في دراستهم التي نُشرت نتائجها في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، إلى أن الأجسام المضادة في دم الأشخاص المصابين بعدوى اختراق، كانت فعالة تمامًا، مقارنة بالأجسام المضادة التي تم إنتاجها بعد أسبوعين من الجرعة الثانية من لقاح "فايزر"؛ وفق "سكاي نيوز".

وتعليقًا على الدراسة، قال المؤلف المشارك في الدراسة الدكتور مارسيل كيرلين: "نتائج الدراسة تفتح الباب أمام خيارات وقف تفشي المتحورات".

وأضاف كيرلين: "الدراسة تؤكد ضرورة أخذ اللقاح وذلك لكونه السلاح الأقوى للحماية من كورونا ومتحوراته"، حسب ما نقلته وكالة "يو بي آي" للأنباء.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
08:42 AM

دراسة تكشف سر "المناعة الفائقة" من متحورات كورونا

يصاب فيها الشخص المتلقي للقاح بنفس المرض المراد الوقاية منه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سلطت دراسة طبية حديثة الضوءَ على فائدة "العدوى الاختراقية" بالنسبة للمناعة من متحور كورونا "أوميكرون".

وقالت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة "أوريغون للصحة والعلوم": إن "العدوى الاختراقية" لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد-19، تؤدي إلى "مناعة فائقة" ضد متحورات الفيروس التاجي، بما فيها "أوميكرون".

و"العدوى الاختراقية" هي حالة يصاب فيها الشخص المتلقي للقاح بنفس المرض الذي يهدف اللقاح إلى الوقاية منه.

وتوصل الباحثون في دراستهم التي نُشرت نتائجها في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، إلى أن الأجسام المضادة في دم الأشخاص المصابين بعدوى اختراق، كانت فعالة تمامًا، مقارنة بالأجسام المضادة التي تم إنتاجها بعد أسبوعين من الجرعة الثانية من لقاح "فايزر"؛ وفق "سكاي نيوز".

وتعليقًا على الدراسة، قال المؤلف المشارك في الدراسة الدكتور مارسيل كيرلين: "نتائج الدراسة تفتح الباب أمام خيارات وقف تفشي المتحورات".

وأضاف كيرلين: "الدراسة تؤكد ضرورة أخذ اللقاح وذلك لكونه السلاح الأقوى للحماية من كورونا ومتحوراته"، حسب ما نقلته وكالة "يو بي آي" للأنباء.

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