أكبر مستشعر للكاميرا.. هواوي تطرح هاتفها HUAWEI P40 Pro في المملكة

أول هاتف ذكي من هواوي يدعم الشريحة المدمجة eSIM.. أداء فائق لشبكة الجيل الخامس

أطلقت هواوي مؤخرًا هاتف HUAWEI P40 Pro الذي طال انتظاره، والذي يكتمل بتصميم فريد وقدرات قوية لشبكة الجيل الخامس مع نظام كاميرا رباعية Ultra VisionLeica المتقدم، إلى جانب الميزات التي تم تصميمها لتوفير أداء فائق لشبكة الجيل الخامس، كما أن الهاتف يُعتبر أول هاتف ذكي من هواوي يدعم الشريحة المدمجة وهو متوفر للبيع الآن عبر جميع منصات هواوي عبر الإنترنت وتجار التجزئة المعتمدين بسعر 3.499 ريال.

مزود بشاشة HUAWEI Quad-Curve Overflow.. وهاتف HUAWEI P40 Pro مستوحى من فنون الحركة؛ حيث تنحني الشاشة على طول الحواف الأربعة للحصول على شكل يذكرنا بالمياه الفائضة تقريبًا من حافة كوب ممتلئ، بالإضافة إلى مظهر بلا حدود، كما أن الحواف الرفيعة والزوايا المستديرة والانسيابية تتيح للمستخدمين مَسكًا مريحًا، وتتضمن ابتكارات التصميم أيضًا لمسة نهائية غير لامعة من لون Silver Frost وطلاء أسود لامع.

يعمل هاتف HUAWEI P40 Pro بمعالج Kirin 990 5G الذي يوفر اتصالًا قويًّا لشبكة الجيل الخامس، مع دعم شامل لشبكة الجيل الخامس، بالإضافة إلى أداء الذكاء الاصطناعي القوي وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة. يوفر المعالج دعمًا لشبكات الجيل الثاني/ الجيل الثالث/ الجيل الرابع والجيل الخامس في كل من أوضاع الجيل الخامس غير المستقلة (NSA) والمستقلة (SA).

يدعم هاتف HUAWEI P40 Pro أيضًا تقنية WiFi 6 Plus لعرض النطاق الترددي 160 ميجاهرتز، وتعديل 1024-QAM المتقدم لتحقيق أقصى سرعة رائدة في الصناعة تبلغ 2400 ميجابت في الثانية.

ونظرًا لإطلاق الشريحة المدمجة رسميًّا في المملكة العربية السعودية، يدعم جهاز HUAWEI P40 Pro بطاقات الشرائح المدمجة، التي تحل محل بطاقات الشرائح الفعلية، وهو أول هاتف ذكي من هواوي يدعم هذه الميزة.

بالنسبة للكاميرا، يأتي هاتف HUAWEI P40 Pro مزودًا بإعداد كاميرا رباعية Ultra-Vision Leica Quad Camera مع مستشعر Huawei Ultra Vision Wide Camera، قياس 1/1.28 إنش، وهو أحد أكبر مستشعرات كاميرا الهواتف الذكية على الإطلاق. يتكون إعداد الكاميرا من كاميرا بعدسة Ultra Vision Wide Camera بدقة 50 ميجابيكسل، وكاميرا بعدسة Ultra-Wide Cine Camera بدقة 40 ميجابيكسل، وكاميرا بعدسة تليفوتوغرافية دقة 12 ميجابيكسل مع تقريب بصري يصل حتى 5x ب وكاميرا بعدسة ToF. في الوقت نفسه، تدعم عدسة SuperSensing SuperZoom مكونات التقريب المصممة بدقة تقريب بصري 5x وتقريب رقمي 50x لتجربة تكبير أكثر دقة. ويضاف إلى ذلك استقرار OIS وAIS. تشمل الميزات الإضافية تصوير فيديو بالحركة البطيئة جدًّا Ultra Slow-Motion بسرعة 7680 إطارًا في الثانية؛ بينما تسمح الكاميرا بالعدسة السنيمائية Ultra-Wide Cine بتصوير مقاطع فيديو بفواصل زمنية بدقة 4K UHD (دقة فائقة الوضوح).

ويتكون إعداد الكاميرا الأمامية المزدوجة من كاميرا بدقة 32 ميجابكسل AF (تركيز تلقائي) وكاميرا استشعار العمق، وهي مثالية لصور السيلفي، والصور الجماعية وحتى تأثيرات البوكيه، ويمكنها أيضًا تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K UHD مع تفاصيل واضحة جدًّا. تتضمن ميزات الكاميرا المبتكرة Audio Zoom التي تتيح للمستخدمين تضخيم الصوت لهدف ما من خلال تكبيره أثناء التسجيل. تستخدم ميزة AI Golden Snap خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاختيار أفضل المواقف وتعبيرات الوجه؛ بينما تسمح ميزة AI Remove Passerby وAI Remove Reflection بإزالة المارة غير المرغوب فيها والتوهج من الانعكاسات في الصور التي يتم التقاطها.

يأتي هاتف HUAWEI P40 Pro ببطارية كبيرة بسعة تبلغ 4200 مللي أمبير في الساعة لأداء يدوم طوال اليوم، إلى جانب دعم تقنية الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge باستطاعة 40 واط المعتمدة من قِبَل مؤسسة TÜV Rheinland، وتقنية الشحن اللاسلكي فائق السرعة SuperCharge من هواوي.

يأتي هاتف HUAWEI P40 Pro مزودًا بمنصة خدمات هواوي للهواتف النقالة Huawei Mobile Services ومتجر HUAWEI AppGallery. واحدة من أفضل 3 متاجر تطبيقات على مستوى العالم، تحتوي على مجموعة واسعة من التطبيقات العالمية والمحلية ومتوفرة في أكثر من 170 دولة/ منطقة مع 400 مليون مستخدمًا نشاطًا شهريًّا على مستوى العالم.

التوفر والسعر

هاتف HUAWEI P40 Pro متوفر الآن في المملكة العربية السعودية بسعر 3.499 ريال. وهو متوفر باللونين الأسود والفضي الصقيع، مع باقة هدايا قيمة تشمل بنك طاقة متنقل ذات شحن فائق، خدماتVIP و6 أشهر ضمان لاستبدال الشاشة مجانًا لمرة واحدة وشاحن السيارة اللاسلكي للشحن السريع، وسعة تخزينية مجانية على سحابة هواوي، ويمكنك طلبه عبر متجر هواوي الإلكتروني، والعديد من متاجر التجزئة المعتمدة (عبر الإنترنت) في المملكة العربية السعودية.