10 اتحادات تنتخب رئيسها غدًا.. وعلى مدى يومين

تنطلق غداً الأثنين وعلى مدى يومين المرحلة الأخيرة لانتخاب رئيس وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية 2021-2024م.
وتعقد مرحلة الاقتراع –عن بعد- من خلال المنصة الإلكترونية عند التاسعة صباحاً لاتحادات (كرة الطاولة، السباحة، التنس، الكاراتيه، العاب القوى)، على أن تقام بعد غدٍ الثلاثاء انتخابات اتحادات (كرة اليد، كرة الطائرة، الدراجات، التايكوندو، كرة السلة).
يذكر أن الحدث سينقل عبر حساب اللجنة الأولمبية العربية السعودية في (تويتر).
تنطلق غداً الأثنين وعلى مدى يومين المرحلة الأخيرة لانتخاب رئيس وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية 2021-2024م.
وتعقد مرحلة الاقتراع –عن بعد- من خلال المنصة الإلكترونية عند التاسعة صباحاً لاتحادات (كرة الطاولة، السباحة، التنس، الكاراتيه، العاب القوى)، على أن تقام بعد غدٍ الثلاثاء انتخابات اتحادات (كرة اليد، كرة الطائرة، الدراجات، التايكوندو، كرة السلة).
يذكر أن الحدث سينقل عبر حساب اللجنة الأولمبية العربية السعودية في (تويتر).
تنطلق غداً الأثنين وعلى مدى يومين المرحلة الأخيرة لانتخاب رئيس وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية 2021-2024م.
وتعقد مرحلة الاقتراع –عن بعد- من خلال المنصة الإلكترونية عند التاسعة صباحاً لاتحادات (كرة الطاولة، السباحة، التنس، الكاراتيه، العاب القوى)، على أن تقام بعد غدٍ الثلاثاء انتخابات اتحادات (كرة اليد، كرة الطائرة، الدراجات، التايكوندو، كرة السلة).
يذكر أن الحدث سينقل عبر حساب اللجنة الأولمبية العربية السعودية في (تويتر).