وتعقد مرحلة الاقتراع –عن بعد- من خلال المنصة الإلكترونية عند التاسعة صباحاً لاتحادات (كرة الطاولة، السباحة، التنس، الكاراتيه، العاب القوى)، على أن تقام بعد غدٍ الثلاثاء انتخابات اتحادات (كرة اليد، كرة الطائرة، الدراجات، التايكوندو، كرة السلة).‏

تنطلق غداً الأثنين وعلى مدى يومين المرحلة الأخيرة لانتخاب رئيس وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية 2021-2024م.‏

10 اتحادات تنتخب رئيسها غدًا.. وعلى مدى يومين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-21 تنطلق غداً الأثنين وعلى مدى يومين المرحلة الأخيرة لانتخاب رئيس وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية 2021-2024م.‏ وتعقد مرحلة الاقتراع –عن بعد- من خلال المنصة الإلكترونية عند التاسعة صباحاً لاتحادات (كرة الطاولة، السباحة، التنس، الكاراتيه، العاب القوى)، على أن تقام بعد غدٍ الثلاثاء انتخابات اتحادات (كرة اليد، كرة الطائرة، الدراجات، التايكوندو، كرة السلة).‏ يذكر أن ‏الحدث سينقل عبر حساب اللجنة الأولمبية العربية السعودية في (تويتر).

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442 04:43 PM

10 اتحادات تنتخب رئيسها غدًا.. وعلى مدى يومين





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تنطلق غداً الأثنين وعلى مدى يومين المرحلة الأخيرة لانتخاب رئيس وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية 2021-2024م.‏

وتعقد مرحلة الاقتراع –عن بعد- من خلال المنصة الإلكترونية عند التاسعة صباحاً لاتحادات (كرة الطاولة، السباحة، التنس، الكاراتيه، العاب القوى)، على أن تقام بعد غدٍ الثلاثاء انتخابات اتحادات (كرة اليد، كرة الطائرة، الدراجات، التايكوندو، كرة السلة).‏

يذكر أن ‏الحدث سينقل عبر حساب اللجنة الأولمبية العربية السعودية في (تويتر).