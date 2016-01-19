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جدة.. الإطاحة بـ3 وافدين بحوزتهم 7.1 كجم من الميث إمفيتامين و500 جرام هيروين

جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية.. وتمت إحالتهم للنيابة العامة

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات اليوم الثلاثاء بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها أسفرت عن القبض على 3 وافدين بتأشيرة زائر من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة؛ بحوزتهم (7.1) كيلوجرام من مادة الميث إمفيتامين المخدر (الشبو)، و(500) جرام من مادة الهيروين المخدر، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

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جدة.. الإطاحة بـ3 وافدين بحوزتهم 7.1 كجم من الميث إمفيتامين و500 جرام هيروين
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات اليوم الثلاثاء بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها أسفرت عن القبض على 3 وافدين بتأشيرة زائر من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة؛ بحوزتهم (7.1) كيلوجرام من مادة الميث إمفيتامين المخدر (الشبو)، و(500) جرام من مادة الهيروين المخدر، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
11:19 PM
اخر تعديل
19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
07:16 AM

جدة.. الإطاحة بـ3 وافدين بحوزتهم 7.1 كجم من الميث إمفيتامين و500 جرام هيروين

جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية.. وتمت إحالتهم للنيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
2,393

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات اليوم الثلاثاء بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها أسفرت عن القبض على 3 وافدين بتأشيرة زائر من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة؛ بحوزتهم (7.1) كيلوجرام من مادة الميث إمفيتامين المخدر (الشبو)، و(500) جرام من مادة الهيروين المخدر، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

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