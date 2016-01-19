جدة.. الإطاحة بـ3 وافدين بحوزتهم 7.1 كجم من الميث إمفيتامين و500 جرام هيروين

جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية.. وتمت إحالتهم للنيابة العامة

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات اليوم الثلاثاء بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها أسفرت عن القبض على 3 وافدين بتأشيرة زائر من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة؛ بحوزتهم (7.1) كيلوجرام من مادة الميث إمفيتامين المخدر (الشبو)، و(500) جرام من مادة الهيروين المخدر، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.