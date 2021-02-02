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إحصائيات كورونا.. ما يزيد على 103.19 مليون شخص أصيبوا حول العالم

الولايات المتحدة تتصدر القائمة عالميًّا.. عدد الوفيات مليونين و233556

أظهر إحصاء أن ما يزيد على 103.19 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم؛ في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و233556.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومنطقة منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدرت الدولَ من حيث الإصابات، الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت 26248218 إصابة، و441718 حالة وفاة؛ وفق "روسيا اليوم".. تلتها الهند بـ10757610 إصابات، و154392 وفاة.. ومن ثم البرازيل بـ9229322 إصابة و225099 وفاة.

أما على مستوى الدول العربية فتصدر العراق القائمة بـ620620 إصابة و13057 وفاة، ثم المغرب بـ471438 إصابة و8287 وفاة، ومن ثم السعودية بـ368329 إصابة و6379 حالة وفاة.

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إحصائيات كورونا.. ما يزيد على 103.19 مليون شخص أصيبوا حول العالم
سبق

أظهر إحصاء أن ما يزيد على 103.19 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم؛ في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و233556.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومنطقة منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدرت الدولَ من حيث الإصابات، الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت 26248218 إصابة، و441718 حالة وفاة؛ وفق "روسيا اليوم".. تلتها الهند بـ10757610 إصابات، و154392 وفاة.. ومن ثم البرازيل بـ9229322 إصابة و225099 وفاة.

أما على مستوى الدول العربية فتصدر العراق القائمة بـ620620 إصابة و13057 وفاة، ثم المغرب بـ471438 إصابة و8287 وفاة، ومن ثم السعودية بـ368329 إصابة و6379 حالة وفاة.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
10:49 AM

إحصائيات كورونا.. ما يزيد على 103.19 مليون شخص أصيبوا حول العالم

الولايات المتحدة تتصدر القائمة عالميًّا.. عدد الوفيات مليونين و233556

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهر إحصاء أن ما يزيد على 103.19 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم؛ في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و233556.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومنطقة منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدرت الدولَ من حيث الإصابات، الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت 26248218 إصابة، و441718 حالة وفاة؛ وفق "روسيا اليوم".. تلتها الهند بـ10757610 إصابات، و154392 وفاة.. ومن ثم البرازيل بـ9229322 إصابة و225099 وفاة.

أما على مستوى الدول العربية فتصدر العراق القائمة بـ620620 إصابة و13057 وفاة، ثم المغرب بـ471438 إصابة و8287 وفاة، ومن ثم السعودية بـ368329 إصابة و6379 حالة وفاة.

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