الأخضر السعودي ينشد برونزية آسيا.. ونهائي القارة يجمع البحرين وقطر

في ختام البطولة الآسيوية 20 لكرة اليد التي تحتضنها السعودية

أدى المنتخب السعودي الأول لكرة اليد مرانه الأخيـر، اليوم الأحد، على صالة وزارة الرياضة بالدمام استعداداً لمواجهة منتخب إيران ،غداً الاثنين، عند الرابعة عصراً في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع والمنافسة على الميدالية البرونزية في ختام البطولة الآسيوية العشرين لكرة اليد للرجال التي احتضنتها المملكة العربية السعودية وتحديداً في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 18-31 يناير الجاري، إذ خسر الأخضر السعودي من نظيره البحريني 20-29 في نصف نهائي البطولة فيما خسر منتخب إيران من قطر 19-34، فيما تنطلق بعدها مباشرة المباراة النهائية على لقب البطولة بين منتخبي البحرين وقطر في تمام الساعة السادسة مساء.

ويسعى الأخضر السعـودي لتحقيق الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 2002 و2008 و2012، فيما يتطلع منتخب إيران لتحقيقها للمرة الثانية بعد عام 2014، ويعاني المنتخب السعودي من غياب أبرز عناصره بسبب الإصابة وهم مجتبى آل سالم، ومحمد آل عباس، وعبد الله آل عباس، وأحمد العلي، والحارس محمد آل نصفان.

نهائي خليجي مرتقب

وفي نهائي البطـولة يتطلع المنتخب البحريني لرد الثأر وتحقيق البطولة أمام منتخب قطر بعد خسارته في نفس البطولة ثلاث مرات على التوالي أعوام 2014و 2016 و2018، فيما حرم منتخب البحرين منافسه القطري من التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 وانتزع بطاقة التأهل على ملعبه وبين جماهيره في الدوحة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للأولمبياد عام 2019، في المقابل يسعى منتخب قطر لمواصلة سيطرته على القارة الآسيوية بعد فوزه بالبطولة أربع مرات على التوالي آخرها عام 2020 بفوزه على منتخب كوريا في المباراة النهائية، فيما يعتبر تحقيقه المركز الثاني في بطولة العالم في قطر 2015 أفضل إنجازاته.

تقسيم المدرجات

من جهة أخرى أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن تخصيص 2481 مقعداً لعامة الجماهير و450 مقعداً للعائلات، وفق الطاقة الاستيعابية السابقة، وسيتم الحجز عبر التطبيق الخاص بالبطولة، إذ سيتم تقسيم الصالة في المباراة النهائية بالتساوي بين جماهير المنتخبين القطري والبحريني حسب لوائح واشتراطات الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، وسيتم تخصيص البوابات "5 – 6 – 7" للجمهور البحريني وفي المقابل تماماً بوابات " 12- 13 – 14" ستكون للجمهور القطري على أن تكون واجهة الصالة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع للجمهور السعـودي.

كوريا تخطف البطاقة العالمية

خطف منتخب كوريا البطاقة الخامسة المؤهلة لمونديال "بولندا- السويد" 2023 برفقة منتخبات البحرين، قطر، السعودية، إيران بعد فوزه على منتخب العراق بنتيجة (26-24) في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، فيما تمكن منتخب الكويت من تحقيق المركز السابع بتغلبه على أوزبكستان بنتيجة (32-30)، في لقاء تحديد المركزين السابع والثامن.