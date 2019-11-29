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الدفاع المدني ينقذ محتجزين من جراء السيول في جازان

استمرار التقلبات الجوية وهطول أمطار متفرقة

احتجزت السيول 11 شخصًا في منطقة جازان اليوم؛ وباشرت فِرق الدفاع المدني عمليات إنقاذهم، وفك الاحتجاز، وذلك ضمن بلاغات الأمطار المتفرقة على منطقة جازان، التي كانت بين خفيفة ومتوسطة على معظم محافظات المنطقة؛ وسال إثرها عدد من الأودية والشعاب.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى القحطاني، أن مركز القيادة والتوجيه أبلغ الإدارات والمراكز بإرسال دوريات السلامة للتأكد من وضع الأودية، ورفع تقارير عن الحالة وفق ما يردهم من تنبيهات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأشار إلى تلقي بلاغ عن احتجاز 6 أشخاص بوادي سر التابع لمحافظة بيش بعد أن دهمهم السيل وهم بوسط الوادي؛ وتم انتقال الفِرق اللازمة للموقع، وإخراجهم جميعًا وهم بصحة جيدة -ولله الحمد-.

كما بيّن أن فِرق الدفاع المدني بمحافظة الدرب تلقت بلاغًا عن احتجاز 5 أشخاص فوق منزلهم بقرية سمرة بعد محاصرة مياه السيول لهم؛ وتم انتقال الفرق اللازمة للموقع، وفتح الطريق لهم، وخروجهم بصحة جيدة -ولله الحمد-.

وحذَّر المقدم القحطاني من الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، أو الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول نظرًا لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية، ودعا لعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنبًا لأي مكروه لا قدر الله.

وشدَّد على ضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، متمنيًا السلامة للجميع.

أمطار سيول مدني جازان الدفاع المدني جازان حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدفاع المدني ينقذ محتجزين من جراء السيول في جازان
سبق

احتجزت السيول 11 شخصًا في منطقة جازان اليوم؛ وباشرت فِرق الدفاع المدني عمليات إنقاذهم، وفك الاحتجاز، وذلك ضمن بلاغات الأمطار المتفرقة على منطقة جازان، التي كانت بين خفيفة ومتوسطة على معظم محافظات المنطقة؛ وسال إثرها عدد من الأودية والشعاب.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى القحطاني، أن مركز القيادة والتوجيه أبلغ الإدارات والمراكز بإرسال دوريات السلامة للتأكد من وضع الأودية، ورفع تقارير عن الحالة وفق ما يردهم من تنبيهات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأشار إلى تلقي بلاغ عن احتجاز 6 أشخاص بوادي سر التابع لمحافظة بيش بعد أن دهمهم السيل وهم بوسط الوادي؛ وتم انتقال الفِرق اللازمة للموقع، وإخراجهم جميعًا وهم بصحة جيدة -ولله الحمد-.

كما بيّن أن فِرق الدفاع المدني بمحافظة الدرب تلقت بلاغًا عن احتجاز 5 أشخاص فوق منزلهم بقرية سمرة بعد محاصرة مياه السيول لهم؛ وتم انتقال الفرق اللازمة للموقع، وفتح الطريق لهم، وخروجهم بصحة جيدة -ولله الحمد-.

وحذَّر المقدم القحطاني من الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، أو الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول نظرًا لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية، ودعا لعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنبًا لأي مكروه لا قدر الله.

وشدَّد على ضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، متمنيًا السلامة للجميع.

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
11:32 PM
اخر تعديل
30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
01:36 AM

الدفاع المدني ينقذ محتجزين من جراء السيول في جازان

استمرار التقلبات الجوية وهطول أمطار متفرقة

A A A
محمد المواسي - جازان
1
2,105

احتجزت السيول 11 شخصًا في منطقة جازان اليوم؛ وباشرت فِرق الدفاع المدني عمليات إنقاذهم، وفك الاحتجاز، وذلك ضمن بلاغات الأمطار المتفرقة على منطقة جازان، التي كانت بين خفيفة ومتوسطة على معظم محافظات المنطقة؛ وسال إثرها عدد من الأودية والشعاب.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى القحطاني، أن مركز القيادة والتوجيه أبلغ الإدارات والمراكز بإرسال دوريات السلامة للتأكد من وضع الأودية، ورفع تقارير عن الحالة وفق ما يردهم من تنبيهات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأشار إلى تلقي بلاغ عن احتجاز 6 أشخاص بوادي سر التابع لمحافظة بيش بعد أن دهمهم السيل وهم بوسط الوادي؛ وتم انتقال الفِرق اللازمة للموقع، وإخراجهم جميعًا وهم بصحة جيدة -ولله الحمد-.

كما بيّن أن فِرق الدفاع المدني بمحافظة الدرب تلقت بلاغًا عن احتجاز 5 أشخاص فوق منزلهم بقرية سمرة بعد محاصرة مياه السيول لهم؛ وتم انتقال الفرق اللازمة للموقع، وفتح الطريق لهم، وخروجهم بصحة جيدة -ولله الحمد-.

وحذَّر المقدم القحطاني من الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، أو الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول نظرًا لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية، ودعا لعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنبًا لأي مكروه لا قدر الله.

وشدَّد على ضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، متمنيًا السلامة للجميع.

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