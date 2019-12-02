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أب وابنه يحطِّمان الأرقام القياسيَّة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

انتزعا المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الثالث

شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في يومه الثاني، تحطيم أرقام قياسيَّة في مسابقة الملواح ٤٠٠ متر، على يد أب وابنه، لينتزعا المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الثالث قرموشة جير فرخ للمحترفين السعوديين.

وكان محمد بن برغش بن محمد البرغش المنصوري، قد حقق بصقره رقمًا قياسيًّا في مسابقة الملواح، بمدَّة زمنية بلغت ١٧.٨٤٥ ثانية، ليحطم ابنه حميد هذا الرقم بصقره، الذي قطع الأربعمائة متر بمدة بلغت ١٧.٥٥٢ ثانية، إلاَّ أنَّ محمدًا عاد وانتزع اللقب في آخر صقر مشارك في الشوط، ليحقق المركز الأول بمدة زمنية قدرها ١٧.٣٤١ ثانية، بصقره "مشوش".

وقال محمد بن برغش المنصوري لـ"سبق" إنَّه "سمَّى صقره مشوش لأنَّه يشوِّش عليه بسبب حركته الكثيرة أثناء إعداده للدخول للسباق، ليجعله يتساءل هل سيفوز أم لا؟!".

وأضاف المنصوري: أنَّ "الصقر الفائز تأخَّر في انطلاقته في مسابقة الملواح، إلاَّ أنَّه رغم ذلك حقق المركز الأول في الشوط المؤهل".

الجدير بالذكر أنَّ مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، انطلق أمس الأحد في نسخته الثانية، ويستمر حتى ١٦ من شهر ديسمبر الحالي، وذلك في "ملهم" شمال مدينة الرياض.

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أب وابنه يحطِّمان الأرقام القياسيَّة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
سبق

شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في يومه الثاني، تحطيم أرقام قياسيَّة في مسابقة الملواح ٤٠٠ متر، على يد أب وابنه، لينتزعا المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الثالث قرموشة جير فرخ للمحترفين السعوديين.

وكان محمد بن برغش بن محمد البرغش المنصوري، قد حقق بصقره رقمًا قياسيًّا في مسابقة الملواح، بمدَّة زمنية بلغت ١٧.٨٤٥ ثانية، ليحطم ابنه حميد هذا الرقم بصقره، الذي قطع الأربعمائة متر بمدة بلغت ١٧.٥٥٢ ثانية، إلاَّ أنَّ محمدًا عاد وانتزع اللقب في آخر صقر مشارك في الشوط، ليحقق المركز الأول بمدة زمنية قدرها ١٧.٣٤١ ثانية، بصقره "مشوش".

وقال محمد بن برغش المنصوري لـ"سبق" إنَّه "سمَّى صقره مشوش لأنَّه يشوِّش عليه بسبب حركته الكثيرة أثناء إعداده للدخول للسباق، ليجعله يتساءل هل سيفوز أم لا؟!".

وأضاف المنصوري: أنَّ "الصقر الفائز تأخَّر في انطلاقته في مسابقة الملواح، إلاَّ أنَّه رغم ذلك حقق المركز الأول في الشوط المؤهل".

الجدير بالذكر أنَّ مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، انطلق أمس الأحد في نسخته الثانية، ويستمر حتى ١٦ من شهر ديسمبر الحالي، وذلك في "ملهم" شمال مدينة الرياض.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
04:58 PM

أب وابنه يحطِّمان الأرقام القياسيَّة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

انتزعا المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الثالث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في يومه الثاني، تحطيم أرقام قياسيَّة في مسابقة الملواح ٤٠٠ متر، على يد أب وابنه، لينتزعا المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الثالث قرموشة جير فرخ للمحترفين السعوديين.

وكان محمد بن برغش بن محمد البرغش المنصوري، قد حقق بصقره رقمًا قياسيًّا في مسابقة الملواح، بمدَّة زمنية بلغت ١٧.٨٤٥ ثانية، ليحطم ابنه حميد هذا الرقم بصقره، الذي قطع الأربعمائة متر بمدة بلغت ١٧.٥٥٢ ثانية، إلاَّ أنَّ محمدًا عاد وانتزع اللقب في آخر صقر مشارك في الشوط، ليحقق المركز الأول بمدة زمنية قدرها ١٧.٣٤١ ثانية، بصقره "مشوش".

وقال محمد بن برغش المنصوري لـ"سبق" إنَّه "سمَّى صقره مشوش لأنَّه يشوِّش عليه بسبب حركته الكثيرة أثناء إعداده للدخول للسباق، ليجعله يتساءل هل سيفوز أم لا؟!".

وأضاف المنصوري: أنَّ "الصقر الفائز تأخَّر في انطلاقته في مسابقة الملواح، إلاَّ أنَّه رغم ذلك حقق المركز الأول في الشوط المؤهل".

الجدير بالذكر أنَّ مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، انطلق أمس الأحد في نسخته الثانية، ويستمر حتى ١٦ من شهر ديسمبر الحالي، وذلك في "ملهم" شمال مدينة الرياض.

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