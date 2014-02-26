اجتاز الزميل خالد بن محمد الفقيه مدير إدارة الوقاية والشراكات الإستراتيجية بجمعية عناية الاختبار النهائي لحصوله على شهادة محترف في إدارة المشروعات التنموية ضمن 25 ألفًا على مستوى العالم اجتازوا هذا الاختبار لعام 2021م والذي استمر أكثر من شهرين ونصف الشهر تقريبًا. "سبق" تهنئ "الفقيه" الذي يعد من الكفاءات الإدارية المتميزة وتتمنى لهم مزيدًا من التقدم و النجاح.

"الفقيه" يجتاز الاختبار النهائي لإدارة المشروعات التنموية عالميًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-25 اجتاز الزميل خالد بن محمد الفقيه مدير إدارة الوقاية والشراكات الإستراتيجية بجمعية عناية الاختبار النهائي لحصوله على شهادة محترف في إدارة المشروعات التنموية ضمن 25 ألفًا على مستوى العالم اجتازوا هذا الاختبار لعام 2021م والذي استمر أكثر من شهرين ونصف الشهر تقريبًا.



"سبق" تهنئ "الفقيه" الذي يعد من الكفاءات الإدارية المتميزة وتتمنى لهم مزيدًا من التقدم و النجاح.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442 11:34 PM

"الفقيه" يجتاز الاختبار النهائي لإدارة المشروعات التنموية عالميًا حصل على شهادة محترف ضمن 25 ألفًا على مستوى العالم





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اجتاز الزميل خالد بن محمد الفقيه مدير إدارة الوقاية والشراكات الإستراتيجية بجمعية عناية الاختبار النهائي لحصوله على شهادة محترف في إدارة المشروعات التنموية ضمن 25 ألفًا على مستوى العالم اجتازوا هذا الاختبار لعام 2021م والذي استمر أكثر من شهرين ونصف الشهر تقريبًا.



"سبق" تهنئ "الفقيه" الذي يعد من الكفاءات الإدارية المتميزة وتتمنى لهم مزيدًا من التقدم و النجاح.