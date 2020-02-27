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تمديد تعليق الدراسة لليوم الثاني بمدارس شرورة

بسبب استمرار موجة الغبار والآثار المترتبة عليها

وجَّه مدير التعليم بمحافظة شرورة فهد بن صالح عقالا بتمديد تعليق الدراسة اليوم الخميس بسبب موجة الغبار التي تشهدها المنطقة هناك منذ أمس.

وأوضحت إدارة التعليم أنه بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد بشأن استمرار موجة الغبار، والآثار المترتبة عليها وفق آخر تحديث بذلك الساعة الـ(10:44)، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس، وما رأته لجنة الأمن والسلامة، فقد وجَّه مدير التعليم بتعليق الدراسة يوم الخميس ١٤٤١/ ٧/ ٣هـ في مدارس تعليم شرورة كافة.

يُذكر أن "تعليم شرورة" قرَّر تعليق الدراسة في المدارس كافة التابعة له أمس الأربعاء بسبب التقلبات الجوية وموجة الغبار.

شرورة وزارة التعليم تعليم شرورة تعليق الدراسة موجة الغبار الغبار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تمديد تعليق الدراسة لليوم الثاني بمدارس شرورة
سبق

وجَّه مدير التعليم بمحافظة شرورة فهد بن صالح عقالا بتمديد تعليق الدراسة اليوم الخميس بسبب موجة الغبار التي تشهدها المنطقة هناك منذ أمس.

وأوضحت إدارة التعليم أنه بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد بشأن استمرار موجة الغبار، والآثار المترتبة عليها وفق آخر تحديث بذلك الساعة الـ(10:44)، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس، وما رأته لجنة الأمن والسلامة، فقد وجَّه مدير التعليم بتعليق الدراسة يوم الخميس ١٤٤١/ ٧/ ٣هـ في مدارس تعليم شرورة كافة.

يُذكر أن "تعليم شرورة" قرَّر تعليق الدراسة في المدارس كافة التابعة له أمس الأربعاء بسبب التقلبات الجوية وموجة الغبار.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
01:10 AM
اخر تعديل
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
01:50 AM

تمديد تعليق الدراسة لليوم الثاني بمدارس شرورة

بسبب استمرار موجة الغبار والآثار المترتبة عليها

A A A
فهد الغبيوي - نجران
1
928

وجَّه مدير التعليم بمحافظة شرورة فهد بن صالح عقالا بتمديد تعليق الدراسة اليوم الخميس بسبب موجة الغبار التي تشهدها المنطقة هناك منذ أمس.

وأوضحت إدارة التعليم أنه بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد بشأن استمرار موجة الغبار، والآثار المترتبة عليها وفق آخر تحديث بذلك الساعة الـ(10:44)، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس، وما رأته لجنة الأمن والسلامة، فقد وجَّه مدير التعليم بتعليق الدراسة يوم الخميس ١٤٤١/ ٧/ ٣هـ في مدارس تعليم شرورة كافة.

يُذكر أن "تعليم شرورة" قرَّر تعليق الدراسة في المدارس كافة التابعة له أمس الأربعاء بسبب التقلبات الجوية وموجة الغبار.

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