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شرطة مكة تزيل موقع تجمع العمالة بـ"عنيكش جدة"

عقب نشر "سبق" لمخاوف مواطنين من خطورة تجمعهم

أزالت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة موقع تجمع لعمالة وافدة تبيع خضار وفواكه بعنيكش جدة بحي مشرفة، في تفاعل سريع عقب نشر "سبق" ما رصده مواطنون من تجمع لتلك العمالة.

ووجّهت الأجهزة الأمنية الدوريات إلى الموقع، وتمكنت من إزالة الخطر الذي كان ينذر بتفشي فيروس "كورونا"، حيث تم تفريق التجمع.

الجهات الأمنية مكة المكرمة بيع خضار وفواكه عنيكش جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة مكة تزيل موقع تجمع العمالة بـ"عنيكش جدة"
سبق

أزالت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة موقع تجمع لعمالة وافدة تبيع خضار وفواكه بعنيكش جدة بحي مشرفة، في تفاعل سريع عقب نشر "سبق" ما رصده مواطنون من تجمع لتلك العمالة.

ووجّهت الأجهزة الأمنية الدوريات إلى الموقع، وتمكنت من إزالة الخطر الذي كان ينذر بتفشي فيروس "كورونا"، حيث تم تفريق التجمع.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
02:53 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
03:35 PM

شرطة مكة تزيل موقع تجمع العمالة بـ"عنيكش جدة"

عقب نشر "سبق" لمخاوف مواطنين من خطورة تجمعهم

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
8
4,923

أزالت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة موقع تجمع لعمالة وافدة تبيع خضار وفواكه بعنيكش جدة بحي مشرفة، في تفاعل سريع عقب نشر "سبق" ما رصده مواطنون من تجمع لتلك العمالة.

ووجّهت الأجهزة الأمنية الدوريات إلى الموقع، وتمكنت من إزالة الخطر الذي كان ينذر بتفشي فيروس "كورونا"، حيث تم تفريق التجمع.

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