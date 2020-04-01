شرطة مكة تزيل موقع تجمع العمالة بـ"عنيكش جدة"

عقب نشر "سبق" لمخاوف مواطنين من خطورة تجمعهم

أزالت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة موقع تجمع لعمالة وافدة تبيع خضار وفواكه بعنيكش جدة بحي مشرفة، في تفاعل سريع عقب نشر "سبق" ما رصده مواطنون من تجمع لتلك العمالة.

ووجّهت الأجهزة الأمنية الدوريات إلى الموقع، وتمكنت من إزالة الخطر الذي كان ينذر بتفشي فيروس "كورونا"، حيث تم تفريق التجمع.